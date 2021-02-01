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مانشستر يونايتد يسعى لضم مدافع إشبيلية

تاريخ النشر: 01/02/2021 - 16:13

مانشستر يونايتد يسعى لضم مدافع إشبيلية
المدرب النرويجي أولي جونار سولسكاير (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية أن مانشستر يونايتد الإنجليزي يستهدف ضم نجم إشبيلية الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ووفقا صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن النرويجي أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، معجب للغاية بالفرنسي جيوليس كوندي مدافع إشبيلية، حيث يرى أنه الشريك المثالي لهاري ماغواير في خط الدفاع.

وأضافت أن مانشستر سيتي حاول التعاقد مع كوندي في الصيف الماضي، وقدم عرضًا بقيمة 55 مليون يورو، إلا أن الفريق الأندلسي رفضه.

ولفتت الصحيفة إلى أن اليونايتد مستعد الآن لتقديم عرض بقيمة 70 مليون يورو لضم المدافع الفرنسي الشاب، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن الشرط الجزائي في عقد اللاعب هو 90 مليون يورو.

ونوهت بأن مونشي، المدير الرياضي بإشبيلية، تحدث بعد رفض عرض السيتي الصيف الماضي، وأكد أن ناديه لم يتلق العرض المناسب، مشددًا على أنه إذا كان هناك "عرض مالي مناسب" فإن النادي الأندلسي كان سيبيع اللاعب.

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#أولي جونار سولسكاير
#مانشستر يونايتد
#إشبيلية
#جيوليس كوندي

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