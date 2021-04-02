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هل تغير رغبة ميسي وجهة هالاند؟

تاريخ النشر: 02/04/2021 - 14:36

هل تغير رغبة ميسي وجهة هالاند؟
النجم النرويجي إيرلينغ هالاند (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية أن نجم برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، أبدى رغبته في اللعب مع لاعب بوروسيا دورتموند الألماني، إيرلينغ هالاند، في الموسم الكروي القادم.

وكان مينو رايولا وكيل أعمال هالاند، ووالد اللاعب، عقدا اجتماعًا، صباح الأمس، مع خوان لابورتا رئيس برشلونة، وماتيو أليماني المدير الرياضي للنادي، قبل السفر لمقابلة مسؤولي ريال مدريد.

وحسب برنامج "الشيرنجيتو"، فإن مسؤولي برشلونة أبلغوا رايولا ووالد هالاند في الاجتماع، أنهم لديهم القدرة على مواجهة المنافسة في الصفقة.

كما أكد مسؤولو برشلونة في اللقاء، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي سيكون ضمن مشروع النادي الكاتالوني في الموسم الجديد.

وينتهي عقد البرغوث مع برشلونة في الصيف المقبل، ولم يوقع على عقد جديد حتى الآن.

وأشار البرنامج الإسباني إلى أن مسؤولي برشلونة قالوا لرايولا ووالد هالاند، إن ميسي يريد اللعب مع إيرلينغ، الأمر الذي أثار حماسهما بشدة.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#برشلونة
#ليونيل ميسي
#إيرلينغ هالاند
#بوروسيا دورتموند

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