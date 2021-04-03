توتنهام يصدم مانشستر سيتي

ذكرت تقارير صحفية أن توتنهام هوتسبير رد على اهتمام مانشستر سيتي بالتعاقد مع لاعبه، هاري كين، في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وزعمت تقارير إسبانية مؤخرا، أن مانشستر سيتي حول اهتمامه إلى كين، بسبب صعوبة التعاقد مع النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند.

لكن وفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن عقد كين مع توتنهام ينتهي في صيف 2024، كما قرر دانيال ليفي، رئيس السبيرز، عدم مناقشة مسألة بيعه لأي نادٍ إنجليزي، مهما كانت الإغراءات.

وأشارت إلى أن ليفي، حدد سعر بيع كين خارج البريمييرليغ، بـ175 مليون إسترليني.

وأكدت الصحيفة أنه لن يستطيع أي نادٍ دفع هذا الرقم، في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، بسبب جائحة فيروس كورونا، لافتةً إلى أن ريال مدريد هو أكثر نادٍ خارجي، مهتم بالتعاقد مع كين.