هل سيسير أغويرو على خطى تيفيز؟

رد مدرب مانشستر يونايتد، أولي جونار سولسكاير، على إمكانية ضم نجم مانشستر سيتي، الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، بعد مسيرة طويلة مع السماوي استمرت على مدار 10 أعوام.

وأحرز أغويرو 257 هدفًا في 384 مباراة ليصبح الهداف التاريخي للسيتي، وفاز معه بـ4 ألقاب للدوري الممتاز وبلقب لكأس الاتحاد و5 ألقاب لكأس الرابطة وسيغادر النادي عندما ينتهي عقده في نهاية الموسم الحالي.

وآخر لاعب كبير انضم إلى سيتي قادمًا من يونايتد كان كارلوس تيفيز، وهو أرجنتيني أيضًا.

وأمضى تيفيز، موسمين على سبيل الإعارة في صفوف سيتي قبل الانتقال بصفة دائمة في 2009 حيث فاز معه بلقب الدوري في موسم 2011-2012.

وقال سولسكاير للصحفيين قبل مباراة فريقه في الدوري الإنجليزي أمام برايتون، اليوم الأحد، إنه لا يتوقع أن يسير أغويرو على خطى تيفيز.

وأضاف سولسكاير "لا أتوقع أن ينتقل لاعب إلى المنافس المحلي بعد أن أمضى 10 أعوام في صفوف النادي المجاور".

ويحتل مانشستر يونايتد، المركز الثاني بين فرق الدوري الانجليزي العشرين برصيد 57 نقطة من 29 مباراة متخلفا بفارق 17 نقطة عن جاره المتصدر بجدارة مانشستر سيتي الذي خاض 31 مباراة.