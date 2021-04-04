  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

هل سيسير أغويرو على خطى تيفيز؟

تاريخ النشر: 04/04/2021 - 15:43

هل سيسير أغويرو على خطى تيفيز؟
النجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو (أ ب)
عرب ٤٨

رد مدرب مانشستر يونايتد، أولي جونار سولسكاير، على إمكانية ضم نجم مانشستر سيتي، الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، بعد مسيرة طويلة مع السماوي استمرت على مدار 10 أعوام.

وأحرز أغويرو 257 هدفًا في 384 مباراة ليصبح الهداف التاريخي للسيتي، وفاز معه بـ4 ألقاب للدوري الممتاز وبلقب لكأس الاتحاد و5 ألقاب لكأس الرابطة وسيغادر النادي عندما ينتهي عقده في نهاية الموسم الحالي.

وآخر لاعب كبير انضم إلى سيتي قادمًا من يونايتد كان كارلوس تيفيز، وهو أرجنتيني أيضًا.

وأمضى تيفيز، موسمين على سبيل الإعارة في صفوف سيتي قبل الانتقال بصفة دائمة في 2009 حيث فاز معه بلقب الدوري في موسم 2011-2012.

وقال سولسكاير للصحفيين قبل مباراة فريقه في الدوري الإنجليزي أمام برايتون، اليوم الأحد، إنه لا يتوقع أن يسير أغويرو على خطى تيفيز.

وأضاف سولسكاير "لا أتوقع أن ينتقل لاعب إلى المنافس المحلي بعد أن أمضى 10 أعوام في صفوف النادي المجاور".

ويحتل مانشستر يونايتد، المركز الثاني بين فرق الدوري الانجليزي العشرين برصيد 57 نقطة من 29 مباراة متخلفا بفارق 17 نقطة عن جاره المتصدر بجدارة مانشستر سيتي الذي خاض 31 مباراة.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#مانشستر يونايتد
#أولي جونار سولسكاير
#سيرجيو أغويرو
#مانشستر سيتي
#كارلوس تيفيز

حوارات

هواري: ضرب التجمع كان يستهدف تطويع ساحة الداخل
هواري: ضرب التجمع كان يستهدف تطويع ساحة الداخل

2021-04-03

د. مصطفى: حسم الملف الفلسطيني نقل الصراع إلى الساحة الداخلية لليمين الإسرائيلي
د. مصطفى: حسم الملف الفلسطيني نقل الصراع إلى الساحة الداخلية لليمين الإسرائيلي

2021-03-20

البزور: ممارسات التطبيع ظهرت في الخطاب الرسمي العربي حتى قبل ظهور الكلمة
البزور: ممارسات التطبيع ظهرت في الخطاب الرسمي العربي حتى قبل ظهور الكلمة

2021-03-13

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

بايرن ميونخ يتحرك لضم نجم ريال مدريد
بايرن ميونخ يتحرك لضم نجم ريال مدريد

2021-04-04

محمد صلاح كابوس آرسنال
محمد صلاح كابوس آرسنال

2021-04-04

نيمار يطرق باب العودة إلى برشلونة
نيمار يطرق باب العودة إلى برشلونة

2021-04-04

الأكثر قراءة

الأردن: اعتقال مسؤولين والجيش يحذّر الأمير حمزة

الأردن: اعتقال مسؤولين والجيش يحذّر الأمير حمزة

2021-04-03
العنف والجريمة يضربان في بلدات عربية

العنف والجريمة يضربان في بلدات عربية

2021-04-03
مسؤولون في الليكود: بينيت سينضم لحكومة نتنياهو

مسؤولون في الليكود: بينيت سينضم لحكومة نتنياهو

2021-04-03
واشنطن نسّقت مع إسرائيل قبل رفع العقوبات عن الجنائية الدولية

واشنطن نسّقت مع إسرائيل قبل رفع العقوبات عن الجنائية الدولية

2021-04-03
أسماء وتفاصيل ملوك الفراعنة القدامى

أسماء وتفاصيل ملوك الفراعنة القدامى

2021-04-03