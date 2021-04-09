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أرقام ميسي تربك ريال مدريد قبل الكلاسيكو

تاريخ النشر: 09/04/2021 - 09:05

أرقام ميسي تربك ريال مدريد قبل الكلاسيكو
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (أ ب)
عرب ٤٨

يخوض النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، مباراة الكلاسيكو بين فريقه برشلونة وريال مدريد، وهو في كامل لياقته البدنية وكهداف للمسابقة وصاحب أكبر عدد من التسديدات والمراوغات في الموسم الجاري بالليغا.

وأحرز ميسي 23 هدفا في 26 مباراة ليحتل صدارة هدافي الموسم بفارق 4 أهداف عن الأوروغواياني لويس سواريز (أتلتيكو مدريد) وجيرارد مورينو (فياريال)، رغم أن الأرجنتيني لم يسجل أو يصنع أي هدف في آخر 6 لقاءات كلاسيكو خاضها، ويعود آخر هدف له في شباك الملكي إلى عام 2018.

ويعد ميسي، الهداف التاريخي لليغا والكلاسيكو، أكثر اللاعبين مراوغة في البطولة برصيد 115 مراوغة، يليه عن قرب لاعب هويسكا، الجناح الإيسر خابي جالان.

ومن 112 تسديدة صوبها على مرمى المنافسين، كانت 74 بين القائمين والعارضة، بفارق كبير عن تسديدات الفرنسي كريم بنزيمة نجم ريال مدريد (45).

ويعد متوسط التسديدات بين الثلاث خشبات والتسديد تجاه المرمى بشكل عام، لصالح الأرجنتيني (66%) في مقابل 58% للمهاجم الفرنسي.

ويحتل لاعب سيلتا فيغو إياغو أسباس صدارة اللاعبين الأكثر صناعة للأهداف بـ10 تمريرات حاسمة، وهو رقم قد تتم معادلته في مباراة الكلاسيكو من قبل توني كروس (ريال مدريد) أو ليونيل ميسي أو ماركو (يورنتي) ولكل منهم 8 تمريرات حاسمة.

ويحتل لاعب برشلونة، الهولندي فرينكي دي يونغ، صدارة التمريرات بإجمالي 2227 تمريرة، يليه لاعب وسط فياريال داني باريخو بأكثر من ألفي تمريره.

ويحتل لاعب ألافيس روبين دوارتي صدارة قائمة استخلاص الكرة (60)، يليه لاعب الملكي كاسميرو وأنتاتيز أربيا (إيبار) بـ58 لكل منهما.

ويعد برشلونة الأكثر تهديفا هذا الموسم في المسابقة (68 هدفا) بفارق 17 هدفا عن أتلتيكو مدريد وريال مدريد، واستقبلت شباكه 24 هدفا، مقابل 23 هدفا للملكي.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

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