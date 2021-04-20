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آرسنال ينضم لسباق ضم نجم ريال مدريد

تاريخ النشر: 20/04/2021 - 08:51

آرسنال ينضم لسباق ضم نجم ريال مدريد
النجم الإسباني إيسكو (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن فريق آرسنال الإنجليزي أبدى اهتمامه بالتعاقد مع أحد نجوم ريال مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وينتهي عقد نجم وسط ريال مدريد، إيسكو ألاركون مع ريال مدريد بنهاية الموسم المقبل، ولم يتم فتح باب التفاوض حول التجديد حتى الآن، وهو ما يشير إلى تفكير الميرنغي في بيعه هذا الصيف.

وقالت صحيفة "صن" البريطانية، إن آرسنال دخل في منافسة قوية مع يوفنتوس، وميلان للفوز بخدمات إيسكو، في الصيف المقبل.

وأوضح التقرير، أن ريال مدريد سيوافق على بيع إيسكو بما لا يقل عن 20 مليون يورو.

وفقد إيسكو جزءًا كبيرًا من مستواه خلال الموسمين الماضيين وأصبح لا يشارك مع الريال بشكل أساسي، بعد أن كان أحد لاعبي زين الدين زيدان المفضلين.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#آرسنال
#يوفنتوس
#ميلان
#ريال مدريد
#إيسكو

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