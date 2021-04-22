ثلاثيّة للريال في شباك قادش تعيده للانتصارات

تفوق نادي ريال مدريد على مضيفه قادش بثلاثة أهداف نظيفة، أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا"، ليعود بذلك إلى درب الانتصارات، بعد تعثّره في المباراة السابقة التي لعبها ضدّ خيتافي، والتي انتهت بالتعادل السلبيّ.

ووضع الفرنسي كريم بنزيما فريقه بالمقدمة بهدف أول أحرزه من ركلة جزاء في الدقيقة 30، ثم تبعه زميله ألفارو أودريوزولا بهدف ثان بعد 3 دقائق فقط.

كارفاخال خلال المباراة (أ ب)

وواصل الريال مده الهجومي ليتمكن بنزيما من إضافة هدف ثالث أكد به فوز فريق العاصمة.

وبات في رصيد ريال مدريد 70 نقطة وضعته في صدارة الترتيب مؤقتا، متقدما بفارق المواجهات على جاره الأتلتي صاحب المركز الثاني حاليا، فيما تجمد رصيد قادش 36 نقطة في المركز الثالث عشر.