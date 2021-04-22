  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

ثلاثيّة للريال في شباك قادش تعيده للانتصارات

تاريخ النشر: 22/04/2021 - 11:44

ثلاثيّة للريال في شباك قادش تعيده للانتصارات
لاعبو الريال يحتفلون بـأحد الأهداف (أ ب)
عرب ٤٨

تفوق نادي ريال مدريد على مضيفه قادش بثلاثة أهداف نظيفة، أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا"، ليعود بذلك إلى درب الانتصارات، بعد تعثّره في المباراة السابقة التي لعبها ضدّ خيتافي، والتي انتهت بالتعادل السلبيّ.

ووضع الفرنسي كريم بنزيما فريقه بالمقدمة بهدف أول أحرزه من ركلة جزاء في الدقيقة 30، ثم تبعه زميله ألفارو أودريوزولا بهدف ثان بعد 3 دقائق فقط.

كارفاخال خلال المباراة (أ ب)

وواصل الريال مده الهجومي ليتمكن بنزيما من إضافة هدف ثالث أكد به فوز فريق العاصمة.

وبات في رصيد ريال مدريد 70 نقطة وضعته في صدارة الترتيب مؤقتا، متقدما بفارق المواجهات على جاره الأتلتي صاحب المركز الثاني حاليا، فيما تجمد رصيد قادش 36 نقطة في المركز الثالث عشر.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#ريال مدريد
#قادش
#الدوري الإسباني

حوارات

حوار | إلى ماذا تشير نتائج الانتخابات؟
حوار | إلى ماذا تشير نتائج الانتخابات؟

2021-04-18

مخّول: مطلوب إعادة الاعتبار للجنة المتابعة وللمؤسسة الحزبية وفتح حوار وطني شامل
مخّول: مطلوب إعادة الاعتبار للجنة المتابعة وللمؤسسة الحزبية وفتح حوار وطني شامل

2021-04-10

هواري: ضرب التجمع كان يستهدف تطويع ساحة الداخل
هواري: ضرب التجمع كان يستهدف تطويع ساحة الداخل

2021-04-03

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مانشستر سيتي يستعيد توازنه بانتصار على أستون فيلا
مانشستر سيتي يستعيد توازنه بانتصار على أستون فيلا

2021-04-22

السوبر الأوروبي: 4 أسباب تدفع برشلونة للانسحاب!
السوبر الأوروبي: 4 أسباب تدفع برشلونة للانسحاب!

2021-04-21

مورينيو في طريقه للعودة إلى الليغا
مورينيو في طريقه للعودة إلى الليغا

2021-04-21

الأكثر قراءة

الرملة: انفجار قوي جدا خلال تجارب في مصنع أسلحة

الرملة: انفجار قوي جدا خلال تجارب في مصنع أسلحة

2021-04-21
تشكيل حكومة بديلة: خلافات داخل المعسكر المناوئ لنتنياهو

تشكيل حكومة بديلة: خلافات داخل المعسكر المناوئ لنتنياهو

2021-04-21
استطلاع: قائمة

استطلاع: قائمة "فتح" تتصدّر.. والبرغوثي يتفوّق على عباس

2021-04-21

"سنحطم رؤوسهم وندفنهم أحياءً": الإرهاب اليهودي يستهدف المقدسيين

2021-04-21
تخوفا من طفرات مقاومة للقاح: تحذير مشدد من السفر إلى 8 دول

تخوفا من طفرات مقاومة للقاح: تحذير مشدد من السفر إلى 8 دول

2021-04-21