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تشيلسي يهزم وست هام بهدف يتيم

تاريخ النشر: 24/04/2021 - 22:44

تشيلسي يهزم وست هام بهدف يتيم
صور من المباراة (أ ب)
عرب ٤٨

فاز تشيلسي في مباراته الخارجية على وست هام يونايتد بهدف مقابل لا شيء للأخير، ضمن أحداث الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز هدف المباراة الوحيد والفوز لصالح تشيلسي، اللاعب تيمو فيرنر.

وبهذا الفوز رفع تشيلسي رصيده من النقاط إلى 58 نقطة وهو يحتل المركز الرابع بترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد وست هام يونايتد عند 55 نقطة وهو يحتل المركز الرابع.

مجريات المباراة:

سنحت فرصة مبكرة لتشيلسي في الدقيقة الرابعة، عندما حصل مونت على الكرة في الناحية اليمنى، قبل أن يمررها داخل منطقة الجزاء إلى فيرنر، الذي أطاح بها عاليا.

وواصل تشيلسي خطورته في الدقيقة العاشرة، عندما خلق مونت لنفسه المساحة، ليسدد كرة تدخل الحارس البولندي لوكاس فابيانسكي لإبعادها.

وشق فيرنر طريقة في الناحية اليمنى، قبل أن يمرر إلى بوليسيتش الذي سدد في مكان وقوف الحارس، بالدقيقة 15، قبل أن يعود المهاجم الألماني ويصوب كرة ارتدت من الدفاع إلى ركنية لم تثمر، في الدقيقة 22.

وسنحت أول فرصة خطيرة لوست هام، في الدقيقة 36، عندما أرسل لينغارد كرة نحو منطقة الجزاء، أبعدها الدفاع لتصل إلى بالبوينا، الذي سددها لترتد من أزبيليكويتا.

وتمكن تشيلسي من افتتاح التسجيل في الدقيقة 43، عندما حصل تشيلويل على الكرة في الناحية اليسرى، ليمررها زاحفة داخل المنطقة إلى فيرنر، الذي سددها من لمسة واحدة في الشباك.

واعتمد تشيلسي على الهجمات المرتدة، فكاد أن يسجل من إحداها في الدقيقة 55، عندما أطلق مونت تسديدة بعيدة تصدى لها فابيانسكي، لتصل الكرة إلى فيرنر الذي حاول متابعتها في الشباك، دون أن ينجح.

واقترب وست هام من تحقيق التعادل، في الدقيقة 61، عندما ارتدت تسديدة فريدريكس من الدفاع، لتصل إلى لينغارد الذي مرت محاولته بجانب القائم.

وتألق فابيانسكي للتصدي لتسديدة مونت المحكمة، في الدقيقة 64، وانطلق فيرنر من الناحية اليمنى، قبل أن يراوغ ويصوب كرة أبعدها الحارس البولندي مجددا، في الدقيقة 68.

وأجرى مدرب وست هام، ديفيد مويس، تبديلين دفعة واحدة، فأشرك سعيد بن رحمة ومانويل لانزيني، بدلا من فورنالس ونوبل، ورد عليه مدرب تشيلسي، توماس توخيل، بإشراك الدولي المغربي حكيم زياش بدلا من بوليسيتش.

وكان فيرنر مصدر خطورة تشيلسي، في ربع الساعة الأخير، بينما تعرضت آمال وست هام لصدمة قوية، عندما حصل بالبوينا على بطاقة حمراء، إثر تدخل عنيف ضد تشيلويل في الدقيقة 82.

وأضاع تشيلسي فرصة خطيرة، في الوقت بدل الضائع، عندما فشل البديل تامي أبراهام في متابعة الكرة برأسه، أمام المرمى الخالي، لتنتهي المباراة بفوز فريقه (1-0).

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#تشيلسي
#وست هام يونايتد
#الدوري الإنجليزي

تشيلسي يهزم وست هام بهدف يتيم

تشيلسي يهزم وست هام بهدف يتيم

تشيلسي يهزم وست هام بهدف يتيم

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