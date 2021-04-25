تقرير: سيلتيك مهتم بالتعاقد مع مورينيو

أظهر تقرير صحافي إنجليزي، نُشر اليوم الأحد، أن نادي سيلتيك الأسكتلندي مهتم بالتعاقد مع المدرب البرتغالي، المدير الفني السابق لتوتنهام، جوزيه مورينيو.

وأعلن توتنهام في وقتٍ سابق من الأسبوع الماضي، إقالة مورينيو في ظل تردي نتائج الفريق على الصعيد المحلي وكذلك توديع مسابقة "اليوروبا ليج".

وبحسب شبكة "سكاي سبورتس"، فإن سيلتيك يدرس التقدم بعرض إلى مورينيو لتدريب الفريق في الموسم المقبل.

وأضاف التقرير، أن اهتمام سيلتيك قد يتحول إلى مفاوضات رسمية قريبًا، من خلال الاتصال بالمدرب البرتغالي وعرض عليه إمكانية تدريب الفريق.

ومع ذلك، فإن مورينيو عليه تخفيض سقف راتبه أولًا، لأن الأمور المادية تختلف في الدوري الأسكتلندي عن البريميرليج، ومبلغ 15 مليون جنيه إسترليني الذي كان يتقاضاه من توتنهام، من الصعب الحصول عليه في سيلتيك.