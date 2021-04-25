ريال مدريد يقع بفخ التعادل أمام بيتيس

وقع ريال مدريد بفخ التعادل أمام ضيفه ريال بيتيس بعد افتراقهما بالتعادل السلبي 0-0، ضمن أحداث الجولة الـ32 من الدوري الإسباني.

وبهذا التعادل رفع ريال مدريد رصيده من النقاط إلى 71 نقطة وهو يحتل المركز الثاني بترتيب لائحة الدوري، في حين أصبح برصيد ريال بيتيس 50 نقطة وهو يحتل المركز السادس.

مجريات المباراة:

بدأت المباراة بهدوء من كلا الطرفين، وجاء أول تهديد في الدقيقة 14، بتسديدة قوية من ماركو أسينسيو مرت أعلى مرمى كلاوديو برافو.

واحتسب الحكم ركلة حرة مباشرة لريال مدريد في الدقيقة 18، على حدود منطقة الجزاء، نفذها إيسكو الذي سدد بقوة زائدة لتمر أعلى مرمى بيتيس.

وأرسل كريم بنزيمة تصويبة أرضية من داخل منطقة الجزاء بعد مراوغة المدافعين، تصدى لها الحارس كلاوديو برافو على مرتين في الدقيقة 24.

وجاء أول تهديد من الضيوف في الدقيقة 28، بتسديدة من سيرجيو كاناليس من خارج منطقة الجزاء، مرت بجانب القائم الأيسر لمرمى تيبو كورتوا.

وأهدر بنزيما فرصة تسجيل الهدف الأول، حيث تلقى كرة في عمق دفاع بيتيس، وسدد كرة قوية مرت أعلى مرمى برافو، وانتهى الشوط الأول (0-0).

ومع بداية الشوط الثاني، كاد رودريغو أن يتقدم بالهدف الأول، حيث أرسل تصويبة قوية، ارتطمت بالعارضة الأفقية لمرمى كلاوديو برافو.

وأهدر رودريغيز لاعب ريال بيتيس فرصة في الدقيقة 59، حيث تلقى تمريرة عرضية، وانفرد بالحارس كورتوا لكنه سدد بين يديه برعونة.

وتألق البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد، في التصدي لانفراد من بورخا إيجلاسياس مهاجم ريال بيتيس، في الدقيقة 65.

وتصدى كلاوديو برافو حارس مرمى ريال بيتيس، لتسديدة قوية من الكرواتي لوكا مودريتش لاعب خط وسط ريال مدريد في الدقيقة 66.

وأرسل كاناليس لاعب ريال بيتيس تصويبة من خارج المنطقة، مرت بجانب القائم الأيسر لمرمى البلجيكي تيبو كورتوا في الدقيقة 73.

وانطلق فينيسيوس جونيور، وتوغل داخل منطقة جزاء ريال بيتيس، لكنه سدد كرة ضعيفة جدًا بين يدي كلاوديو برافو في الدقيقة 75.

وشهدت المباراة عودة البلجيكي إيدين هازارد نجم ريال مدريد، بعد فترة غياب طويلة بداعي الإصابة، إذ شارك كبديل في الدقيقة 77.

وفشلت محاولات ريال مدريد في خطف هدف الانتصار في الدقائق المتبقية، لتنتهي المباراة (0-0)، ويُهدر الميرنغي نقطتين في صراعه للحفاظ على لقبه.