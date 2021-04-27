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ريال مدريد يتلقى صفعة جديدة

تاريخ النشر: 27/04/2021 - 09:08

ريال مدريد يتلقى صفعة جديدة
(أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية أن فريق ريال مدريد تلقى صفعة جديدة بعد إصابة جديدة بين صفوفه قبل ملاقاة تشيلسي الإنجليزي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وعانى ريال مدريد من العديد من الغيابات بسبب الإصابة خلال الفترة الماضية، أبرزها سيرجيو راموس وداني كارفاخال وفيدي فالفيردي ولوكا مودريتش وتوني كروس.

وأعلن فيكتور شوست، مدافع ريال مدريد الشاب، غيابه عن مباريات الميرنغي المقبلة، بسبب الإصابة.

وقال شوست، عبر حسابه على "تويتر": "أتمنى لو أنني لم أضطر أبدًا إلى كتابة هذا، ولكن في أكثر اللحظات حسمًا في الموسم، يجب أن أتوقف عن اللعب، بسبب إصابة عضلية في المستقيم من ساقي اليمنى".

وأضاف "سأعمل كل يوم من أجل التعافي والعودة في أسرع وقت ممكن وأفضل من أي وقت مضى".

وختم "يواجه فريقنا تحديًا كبيرًا وسأكون في المدرجات لتشجيعهم ومنحهم كل دعمي، شكرًا لكم على رسائل الدعم، هلا مدريد".

ويعتبر شوست من العناصر الشابة التي حظيت بثقة زيدان، حيث يتواجد بشكل شبه ثابت في قوائم المباريات.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة تشيلسي، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#ريال مدريد
#فيكتور شوست
#تشيلسي
#دوري أبطال أوروبا

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