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ماذا قال محرز عن مواجهة باريس سان جيرمان؟

تاريخ النشر: 27/04/2021 - 21:12

ماذا قال محرز عن مواجهة باريس سان جيرمان؟
النجم الجزائري رياض محرز (أ ب)
عرب ٤٨

تطرق نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، رياض محرز، إلى مباراة فريقه المرتقبة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي والمقررة غدا، الأربعاء، ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال محرز حول ما إذا كان مدرب السيتي الأفضل في كل العصور " قدم العديد من الأمور لكرة القدم، يستحق الإشادة ونعرف مدى أهميته بالنسبة لنا، يحاول مساعدتنا كثيرًا، ويمنحنا النصائح، وعند الوصول للقاءات نكون مستعدين جيدًا".

وتطرق إلى التعامل مع خيبات الأمل السابقة في دوري أبطال أوروبا "كان الأمر محبط للغاية الموسم الماضي، المشكلة أنه عند الخسارة، توجهنا مباشرة للعطلة ويجب عليك التركيز حينها على الموسم التالي واستعادة التركيز، الموسم الماضي كان خيبة أمل كبيرة في مسيرتي أن لا نهزم ليون، وساعدنا ذلك كثيرًا هذا الموسم في زيادة رغبتنا في التقدم، كان الأمر ذاته بالطبع في المواسم الماضية، ولكن هذا العام نملك الخبرة وأصبحنا أفضل".

وعلق على أن دوري أبطال أوروبا هو ما سيجعل السيتي فريقًا عظيمًا "ليس أنا من يقول ذلك، ولكن دوري الأبطال هو ما نفتقده، لا أعتقد أن هناك لاعب في فريقنا توج باللقب من قبل، في أوروبا هذه أفضل مسابقة تلعب للفوز بها، يجب أن نحاول الوصول إلى النهائي أولًا، وسنرى بعدها، الأمر الأهم غدًا أن نحاول اللعب بصورة جيدة والتأهل".

وأضاف "كطفل تحلم باللعب في تلك المراحل المتقدمة من دوري الأبطال من نصف النهائي والمباراة النهائية، يجب أن نلعب بنفس الكيفية التي قدمناها في البريميرليج أو في نهائي كأس الرابطة، يجب أن نظهر أحقيتنا بالتواجد في نصف النهائي ومن بعده النهائي".

وعن نقطة قوة مانشستر سيتي "دائمًا ما أقول إن جميع اللاعبين من الفئة الأولى، لا نملك نجوما بارزين مثل ميسي أو رونالدو، ولكن كل من يلعب بإمكانه صناعة الفارق".

كما تحدث عن تقديمه أفضل مستويات له مع السيتي هذا الموسم "لا أعرف ما إذا كنت في أفضل شكل لي، ولكن أشعر بأنني في حالة جيدة للغاية في معظم الأوقات المهمة من الموسم، تنتظرنا غدًا مباراة كبيرة سنحاول الفوز بها، لم أفكر في عقدي أنا سعيد هنا وأحب النادي"

وتابع "عندما تلعب بصورة أكبر، تكون حاسمًا أكثر وتزداد الثقة ومن ثم يكون من السهل التألق".

وعن اللعب كمهاحم وهمي "أنا لست مهاجمًا ولست مثل سيرجيو أغويرو أو غابرييل جيسوس، ولكن عند التواجد في المنتصف ستكون جودتي مختلفة وأحاول مساعدة الفريق وتقديم ما يريده المدرب".

وعلق على باريس بعد إطاحته ببايرن ميونخ "هم فريق رائع، شاهدناهم أمام بايرن ويملكون نقاط القوة، وسنرى غدًا ما سيحدث".

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#مانشستر سيتي
#رياض محرز
#باريس سان جيرمان
#دوري أبطال أوروبا

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