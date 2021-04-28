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باريس سان جيرمان يقدم عرضا لضم ميسي

تاريخ النشر: 28/04/2021 - 09:06

باريس سان جيرمان يقدم عرضا لضم ميسي
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن باريس سان جيرمان الفرنسي قدم عرضا من أجل الظفر بخدمات نجم برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، في الموسم الكروي القادم.

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة في الصيف المقبل، ولم يكشف البرغوث عن موقفه من الاستمرار مع البارسا حتى الآن.

ونقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية تصريحات مارسيلو بيشلر، صحفي في قناة "TNT Sports Brazil"، إن سان جيرمان قدم عرضًا لميسي لمدة موسمين ثابتين، بالإضافة إلى موسم ثالث اختياري.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الصحفي سبق أن كشف عن رحيل نيمار دا سيلفا إلى سان جيرمان في 2017، كما أنه أعلن وجود بروفاكس رسمي من ميسي لفسخ عقده مع برشلونة في الصيف الماضي.

وشدد الصحفي على أن برشلونة لم يقدم أي عرض لميسي، من أجل التجديد حتى الآن.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#باريس سان جيرمان
#ليونيل ميسي
#برشلونة

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