وفاة ملاكم أردني بعد إصابته خلال بطولة العالم

توفي لاعب منتخب الملاكمة الأردني، راشد صويصات، بعد إصابته خلال مشاركته في بطولة العالم المقامة في بولندا.

وجاء في بيان للجنة الأولمبية الأردنية أن "صويصات توفي إثر إصابة تعرض لها أثناء نزاله يوم 16 نيسان/ أبريل في بطولة العالم للشباب والشابات التي أقيمت في مدينة كالسي البولندية".

وأبدت اللجنة الأولمبية حزنها وألمها بفقدان لاعب المنتخب الأردني للملاكمة عن فئة الشباب، وتقدمت بالتعازي لأهله وزملائه وأصدقائه.

وأعقبت وفاة الملاكم الشاب صدمة كبيرة في أوساط الرياضة الأردنية، حيث امتلأت صفحات التواصل بعبارات الحزن والمواساة كما المطالبة بالتحقيق في وفاة اللاعب في بولندا أثناء تلقيه العلاج متأثرا بالضربة القاضية التي تلقاها في نزاله الأخير.

وباشرت الشرطة البولندية التحقيق في وفاة الملاكم الأردني؛ وذكر متحدث باسم الشرطة أن "ضباط الشرطة يحققون للاستجواب، ومن المقرر أن يتعامل مكتب المدعي العام مع القضية"؛ مضيفا أن "الأدلة والفحوصات التي جرى جمعها سترسل إلى مكتب المدعي العام من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة".