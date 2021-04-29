الجماهير حاضرة في المباراة النهائية لكأس إيطاليا

أفاد وكيل وزارة الصحة الإيطالية، أندريا كوستا، اليوم الخميس، أن نهائي مسابقة كأس إيطاليا بين يوفنتوس وأتالانتا المقرر في ملعب مابي الشهر المقبل، قد يقام أمام مدرجات مشرعة للجماهير بنسبة 20 في المئة.

ومن المتوقع أن يستقبل الملعب حوالي 4700 متفرج من قدرته الإستيعابية، في المباراة النهائية المقامة في 19 أيار/مايو المقبل في ريجيو إميليا عقر دار فريق ساسوولو.

ونشرت وكالة "ايه جي آي" الإيطالية عن كوستا أنه "بعد مناقشات مع وزير (الصحة) روبرتو سبيرانتسا، أؤكد استعداد الحكومة تشريع الملعب أمام المشجعين بنسبة 20 في المئة من سعته".

وتابع: "تدرس اللجنة العلمية الفنية (سي تي أس) البروتوكول للسماح للمشاهدين بالوصول بأمان ومتابعة المباراة مع الإمتثال الكامل لتشريعات مكافحة كوفيد".

وما زال قانون منع الجماهير من حضور مباريات كرة القدم في الـ "سيري أ" سارياً هذا الموسم، غير أن الحكومة الإيطالية التزمت أمام الاتحاد الاوروبي للعبة، بما لا يقل عن 25 في المئة من الطاقة الإستيعابية للاستاد الاولمبي في روما إعتباراً من 11 حزيران/يونيو المقبل عندما تستقبل أربع مباريات ضمن إطار منافسات كأس أوروبا 2020، المؤجلة إلى الصيف المقبل بسبب فيروس كورونا.