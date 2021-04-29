الدوري الفرنسي نحو نهاية مستعرة.. أندية القمة تتصارع

عرب ٤٨ / أ ف ب

تستعر المنافسة أكثر على لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم قبل أربع مراحل من ختام موسم يشهد إثارة نادرة، مع تصدّر ليل بفارق نقطة عن باريس سان جرمان حامل اللقب ونقطتين عن موناكو الثالث.

وتشهد المرحلة الخامسة والثلاثون مواجهة محفوفة بالمخاطر لليل مع ضيفه نيس التاسع السبت، بعد قليل من استقبال سان جرمان لمفاجأة الموسم لنس الخامس.

لكن المواجهة الأقوى تبقى بين موناكو الثالث وضيفه ليون الرابع في ختام المرحلة.

ويحاول ليل مجددا الدفاع عن صدارته، بعد فوزه الصاخب على أرض ليون في المرحلة السابقة. نجح لاعبو المدرب كريستوف غالتييه بقلب تأخرهم بهدفين إلى فوز ثمين 3-2 في الدقائق الأخيرة.

قال قلب دفاع ليل البرتغالي جوزيه فونتي بعد الفوز على ليون: "برّرنا اليوم تواجدنا في هذا المركز المتقدّم. لاعبونا يملكون الشخصية والشجاعة".

تابع فونتي: "منذ ثلاثين مباراة والجميع يتحدث عن اللقب. باريس هو المرشّح، لكن اللاعبين والجهاز الفني يعرفون قدرتنا على القتال في وجه الآخرين. الأمر ليس سهلا، لكن حتى الآن نحن في القمة، والأمور لم تحسم بعد قبل أربع مراحل من النهاية. يجب أن نكون جاهزين للمعركة، انا متأكد من ان المباريات الأخيرة ستكون بالغة الصعوبة".

وأحرز الفريق الشمالي لقب الدوري ثلاث مرات، آخرها في 2011، فيما يهيمن سان جرمان الذي يغص بالنجوم، على غرار البرازيلي نيمار والهداف الشاب كيليان مبابي، على اللقب في السنوات الأخيرة، إذ توّج 7 مرات في آخر 8 سنوات.

وبعد مواجهة نيس، يلاقي ليل كلا من لنس، سانت إتيان وانجيه، فيما يلعب سان جرمان مع رين ورينس وبريست، علما انه مدعو لمواجهة مونبلييه في نصف نهائي الكأس المحلية في 12 أيار/ مايو المقبل.

وفي المباراة الثانية، سيشارك متصدر ترتيب هدافي الدوري كيليان مبابي مع سان جرمان ضد لنس، إذ أعلنت رابطة الدوري أن ايقافه بسبب تراكم البطاقات سيحصل في مباراة رين ضمن المرحلة 36 في 9 أيار/مايو المقبل.

كما يغيب الظهير الغيني إيسياغا سيلا عن لنس الذي لم يخسر منذ 23 كانون الثاني/يناير الماضي، بعد ايقافه ثلاث مباريات لطرده أمام نيم (2-1).

ويخوض سان جرمان المباراة متعطشا لتحقيق الفوز، بعد دعسة ناقصة الاربعاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، عندما فرّط بتقدمه أمام مانشستر سيتي الإنجليزي وخسر 1-2، لتتقلص حظوظ بلوغه نهائي دوري الأبطال للموسم الثاني تواليا.

وبعد مواجهة باريس يستقبل لنس المتصدر ليل في الأسبوع التالي.

وبالنسبة لليون، ستكون مواجهته مع موناكو بمثابة الفرصة الأخيرة لإعادة احياء آماله بالحلول بين الثلاثة الأوائل والتي تلقت ضربة كبيرة بالخسارة الأخيرة ضد ليل.

لكن رجال المدرب رودي غارسيا، الطامحين للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، سيواجهون موناكو المنتشي من خمسة انتصارات متتالية.

وبعد سلسلة من النتائج المتقلبة، تراجع ليون إلى المركز الرابع بفارق ست نقاط عن الصدارة.

وتفتتح المرحلة الجمعة بين مرسيليا السادس وصاحب النتائج الجيدة أخيرا، مع ضيفه ستراسبورغ الخامس عشر.

يتنافس الفريق المتوسطي بشراسة مع لنس على المركز الخامس، لكن انتفاضة الفريق الذي استقدم الأرجنتيني خورخي سامباولي للإشراف على إدارته الفنية، قد لا تكون كافية في إزاحة لنس، والتأهل إلى يوروبا ليغ أو البطولة الجديدة كونفرنس ليغ.

قال رئيس مرسيليا الإسباني، بابلو لونغوريا، إن النادي يتحمل مسؤولية خوض بطولة قارية تجاه جماهيره، معبرا عن ارتياحه من قدوم سامباولي الذي "غيّر الدينامية" وبث روح "الأمل والثقة".