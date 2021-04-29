راموس يوافق على خفض راتبه... بشرط

أفادت صحيفة "ABC" الإسبانية، اليوم الخميس، بأن نجم فريق ريال مدريد، سيرجيو راموس (35 عامًا)، وافق على خفض راتبه.

واشارت الصحيفة إلى أن راموس الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي، يشترط عقدًا لمدة عامين.

وكان ريال مدريد قد عرض على راموس التجديد لمدة عام مع خيار عام آخر، وهي الطريقة التي يتبعها النادي مع اللاعبين الذين تتجاوز أعمارهم الثلاثين عاما.

ويسعى راموس الذي يواصل تعافيه من إصابة عضلية تعرض لها مؤخرًا، للتواجد مع فريقه في مواجهة تشيلسي الإنجليزي في لندن، بإياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.