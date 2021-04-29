لايبزيغ يعيّن الأميركي مارش بدلا من ناغلسمان

عيّن نادي لايبزيغ الألماني، المدرب الأميركي، جيسي مارش، بدلا من يوليان ناغلسمان المنتقل إلى بطل الدوري بايرن ميونيخ، بدءا من تموز/ يوليو المقبل، بحسب ما ذكر ناديه الجديد، اليوم الخميس.

وقال المدير الرياضي للنادي، أوليفر مينتسلاف: "مع جيسي مارش، استطعنا التعاقد مع مرشحنا المثالي لسدّ فراغ أهم منصب رياضي في النادي، بمدرّب من المستوى الرفيع".

وحظي مارش بعقد لسنتين حتى حزيران/ يونيو 2023، مع وصيف الدوري الالماني راهنا.

ورفض مارش، ابن الـ47 عاما، المولود في ولاية ويسكونسن "عرضا من توتنهام هوتسبر وقرر الانتقال إلى لايبزيغ"، بحسب ما أفادت مجلة "كيكر".

ويُعتبر المساعد السابق لمدرب المنتخب الأميركي نجما صاعدا في مجموعة ريد بول الراعية للعديد من الأندية في عالم الكرة المستديرة.

وسيتولى مارش الإشراف على ثالث نادٍ يحظى بدعم من ريد بول في مسيرته، بعدما كان أمضى ثلاثة أعوام مع فريق نيويورك ريد بولز، وعامين مع سالزبورغ النمسوي.

من إحدى مباريات لايبزيغ (أ ب)

وأضاف مينتسلاف: "من الواضح انه يحظى بافضلية معرفته للنادي، المدينة والأهم من كل ذلك، ثقافة نادينا".

كما سبق لمارش أن عمل مع لايبزيغ كمدرب مساعد لرالف رانغنيك في موسم 2018-2019، وساهم في وصول النادي إلى نهائي كأس ألمانيا واحتلاله للمركز الثالث في الدوري.

ولاحقا، انتقل إلى سالزبورغ ليقوده للفوز بثنائية الدوري والكأس في موسمه الأوّل على دكة المدربين.

وسيخلف مارش في لايبزيغ المدرب ناغلسمان (33 عاما) المنتقل إلى بايرن في اغلى صفقة في تاريخ المدربين، بعدما أعلن النادي البافاري تعاقده معه الثلاثاء بدلاً من هانزي فليك الذي سيغادر نهاية الموسم الحالي.

وأشارت تقارير صحافية إلى أن متصدر "البوندسليغا" دفع حوالي 30 مليون يورو (36 مليون دولار) من أجل التعاقد مع ناغلسمان الذي سيبلغ 34 عاما في تموز/ يوليو المقبل، في حالة فريدة كونه أصغر من قائد "عملاق" بافاريا وحارسه الدولي، مانويل نوير (35 عاما).