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هل ينتقل ليفاندوفسكي لخوض تجربة جديدة؟

تاريخ النشر: 01/05/2021 - 17:01

هل ينتقل ليفاندوفسكي لخوض تجربة جديدة؟
النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية أن النجم البولندي، روبرت ليفاندوفسكي، قد يرحل عن صفوف بايرن ميونخ لخوض تجربة جديدة خارج ألمانيا.

وحافظ الدولي البولندي على مستواه المميز هذا الموسم، إذ نجح حتى الآن في تسجيل 43 هدفًا خلال 37 مباراة، لكنه يفكر في الرحيل قبل عامين على انتهاء تعاقده مع بطل أوروبا والبوندسليغا.

وذكرت شبكة "سكاي سبورت ألمانيا" أن البايرن قد يقبل بمغادرة صاحب الـ32 عامًا حال تلقيه عرضًا بقيمة 52 مليون إسترليني هذا الصيف، وذلك لإنعاش خزائنه بأموال تعوضه عن الخسائر التي تكبدها منذ جائحة كورونا.

وأشارت إلى احتمالية انتقال أفضل لاعب في العالم إلى ريال مدريد، رغم امتلاك الأخير المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة، الذي سجل 28 هدفًا خلال 40 مباراة هذا الموسم.

يأتي ذلك في ظل ارتباط النادي الملكي أيضًا بالتعاقد مع إيرلينغ هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، مقابل حوالي 154 مليون إسترليني.

وفي ظل صعوبة توفير النادي الإسباني هذا المبلغ الضخم لضم هالاند، فإن ليفاندوفسكي يبقى خيارًا مطروحًا بالنسبة له في الميركاتو الصيفي.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#روبرت ليفاندوفسكي
#بايرن ميونخ
#ريال مدريد

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