"يورو 2020": هل يشارك هازار ودي بروين في مواجهة القمة مع إيطاليا؟

تاريخ النشر: 01/07/2021 - 22:15

"يورو 2020": هل يشارك هازار ودي بروين في مواجهة القمة مع إيطاليا؟
إدين هازار (أ ب)
عرب ٤٨

أكد مدرب منتخب بلجيكا لكرة القدم، الإسباني روبرتو مارتينيس، أنه سينتظر حتى "اللحظة الأخيرة" قبل أن يتخذ قراره بشأن مشاركة النجمين إدين هازار وكيفن دي بروين، اللذين يعانيان من إصابة طفيفة، في المواجهة المرتقبة ضد إيطاليا، في الدور ربع النهائي من كأس أوروبا، يوم الجمعة، في مدينة ميونيخ الألمانية.

وقال مارتينيس في مؤتمر صحافي عشية المباراة "بالنسبة إلى إدين، فهو يعاني من إصابة طفيفة في العضلة الخلفية، قد يكون الأمر صعبا بالنسبة إليه في مباراة من هذا الحجم".

كيفن دي بروين (أ ب)

وأضاف "أما بالنسبة إلى كيفن، فإن الأمر قد يكون مختلفا، هو يعاني من أربطة الكاحل. سيكون القرار الأول من الجهاز الطبي، ثم نبحث في القرار الكروي في ما بعد".

وأشار إلى أنه "من الصعب أن يكون الاثنان بكامل لياقتهما البدنية".

وخرج اللاعبان مصابين في المباراة ضد البرتغال، الأحد الماضي، في الدور ثمن النهائي والتي انتهت بفوز فريقهما 1-صفر على حاملة اللقب، وغابا عن تدريبات المنتخب البلجيكي، اليوم الخميس.


#يورو 2020
#كأس أوروبا
#منتخب بلجيكا
#روبرتو مارتينيس
#إدين هازار
#كيفن دي بروين

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