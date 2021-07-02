يوفنتوس يحسم الجدل حول مصير كريستيانو

ذكرت تقارير صحفية أن فريق يوفنتوس الإيطالي حسم الجدل حول مصير نجمه، البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعدما ترددت أنباء حول إمكانية رحيله في الصيف الجاري.

وذكر مدير كرة القدم في اليوفي، فيدريكو تشيروبيني، أنه لا توجد مؤشرات على رحيل كريستيانو رونالدو عن النادي المنتمي لدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، لينفي تكهنات حول قرب انتقال الهداف إلى فريق آخر.

وأبلغ فيدريكو الصحفيين "لا توجد أي مؤشرات على إمكانية انتقال رونالدو... ولا توجد أي مؤشرات من يوفنتوس".

وزاد "نحن سعداء جدا أن رونالدو سيعود للانضمام إلى التشكيلة بمجرد انتهاء فترة الراحة بعد بطولة أوروبا".

وخلال الحديث في إفادة صحفية، قال أندريا أنييلي رئس يوفنتوس إنه "متأكد تماما" أن النادي سيشارك في دوري أبطال أوروبا لموسم 2021-2022.

وتحدثت العديد من التقارير الصحفية، عن اقتراب رونالدو من مغادرة يوفنتوس، والانتقال إلى باريس سان جيرمان أو مانشستر يونايتد.