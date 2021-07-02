  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

يوفنتوس يحسم الجدل حول مصير كريستيانو

تاريخ النشر: 02/07/2021 - 09:50

يوفنتوس يحسم الجدل حول مصير كريستيانو
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن فريق يوفنتوس الإيطالي حسم الجدل حول مصير نجمه، البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعدما ترددت أنباء حول إمكانية رحيله في الصيف الجاري.

وذكر مدير كرة القدم في اليوفي، فيدريكو تشيروبيني، أنه لا توجد مؤشرات على رحيل كريستيانو رونالدو عن النادي المنتمي لدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، لينفي تكهنات حول قرب انتقال الهداف إلى فريق آخر.

وأبلغ فيدريكو الصحفيين "لا توجد أي مؤشرات على إمكانية انتقال رونالدو... ولا توجد أي مؤشرات من يوفنتوس".

وزاد "نحن سعداء جدا أن رونالدو سيعود للانضمام إلى التشكيلة بمجرد انتهاء فترة الراحة بعد بطولة أوروبا".

وخلال الحديث في إفادة صحفية، قال أندريا أنييلي رئس يوفنتوس إنه "متأكد تماما" أن النادي سيشارك في دوري أبطال أوروبا لموسم 2021-2022.

وتحدثت العديد من التقارير الصحفية، عن اقتراب رونالدو من مغادرة يوفنتوس، والانتقال إلى باريس سان جيرمان أو مانشستر يونايتد.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#يوفنتوس
#كريستيانو رونالدو

حوارات

أبو كف: هكذا تعمّق "الفجوة الرقميّة" الفجوات الاقتصادية والاجتماعية
أبو كف: هكذا تعمّق "الفجوة الرقميّة" الفجوات الاقتصادية والاجتماعية

2021-06-26

حوار | حباس: "الاستيعاب الذاتي" نهج منصور عباس
حوار | حباس: "الاستيعاب الذاتي" نهج منصور عباس

2021-06-19

التفكجي: المخطط هو تقطيع أحياء القدس وتحويلها لفسيفساء في المدينة اليهودية
التفكجي: المخطط هو تقطيع أحياء القدس وتحويلها لفسيفساء في المدينة اليهودية

2021-06-12

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

كروس يعتزل دوليا: لن أخوض مباريات أخرى
كروس يعتزل دوليا: لن أخوض مباريات أخرى

2021-07-02

باريس سان جيرمان يصعب المهمة على ريال مدريد
باريس سان جيرمان يصعب المهمة على ريال مدريد

2021-07-02

هل سيشارك محمد صلاح في أولمبياد طوكيو؟
هل سيشارك محمد صلاح في أولمبياد طوكيو؟

2021-07-02

الأكثر قراءة

إقالة مسؤول فلسطيني إثر تعقيبه على مقتل نزار بنات

إقالة مسؤول فلسطيني إثر تعقيبه على مقتل نزار بنات

2021-07-01
الكنيست يصادق على قانون التأمين الوطني الجديد

الكنيست يصادق على قانون التأمين الوطني الجديد

2021-07-01
هوروفيتس: ميرتس سيعارض تمديد منع لم الشمل

هوروفيتس: ميرتس سيعارض تمديد منع لم الشمل

2021-07-01
رؤوس جريمة وعملاء

رؤوس جريمة وعملاء "شاباك"

2021-07-01
وزير العدل الفلسطينيّ: بنات تعرّض لعنف جسديّ ووفاته

وزير العدل الفلسطينيّ: بنات تعرّض لعنف جسديّ ووفاته "غير طبيعيّة"

2021-07-01