ليفربول يصر على خطف نجم اليورو

ذكرت تقارير صحفية أن فريق ليفربول الإنجليزي أبدى رغبته في التعاقد مع أحد اللاعبين البارزين لإنتر ميلان الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية.

وحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن ليفربول معجب باللاعب نيكولو باريلا، الذي يقدم مستوى مميزًا مع منتخب إيطاليا في يورو 2020.

وأشارت إلى أن ليفربول أجرى اتصالات مع إنتر بشأن صفقة محتملة هذا الصيف، لكن النادي الإيطالي يرفض بيع باريلا الآن.

ويسعى ليفربول لاستغلال الأزمة المالية الحالية لإنتر، من خلال استمرار الضغط على النيراتزوري لحسم الصفقة.

يذكر أن باريلا أحرز الهدف الأول لإيطاليا أمام بلجيكا، ليقود الأزوري إلى نصف نهائي اليورو عقب هزيمة الشياطين الحمر بنتيجة 2-1.