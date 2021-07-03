  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

3 مخاوف تهدد برشلونة من فقدان ميسي!

تاريخ النشر: 03/07/2021 - 15:04

3 مخاوف تهدد برشلونة من فقدان ميسي!
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (أ ب)
عرب ٤٨

تطرقت تقارير صحفية إلى 3 أسباب قد تمنع النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، من تجديد عقده مع فريقه برشلونة الإسباني.

وانتهى عقد ميسي مع برشلونة الشهر الماضي، وحتى الآن لم يرد على عرض التجديد وبات حرا في اللعب مع أي فريق.

ووفقا لصحيفة "ماركا"، فإن برشلونة يعاني من مشاكل تتعلق باللعب المالي النظيف، من أجل تجديد عقد ميسي، لذا على البارسا، خفض رواتب الفريق أولًا، كي يستوعب ماليًا العقد الجديد للبرغوث.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب نفسه لديه مخاوف في العقد الجديد، حيث يريد ميسي، أن تكون الأمور الضريبية واضحة ومحددة تمامًا من الآن.

وأوضحت أن ميسي سيتوجه للعب بالولايات المتحدة الأميركية في غضون عامين، مما سيضعه في مشاكل تتعلق بالمكان الذي يجب أن تدفع فيه الضرائب على أمواله المؤجلة لدى برشلونة.

وزعمت تقارير أن ميسي سيحصل على 200 مليون يورو خلال عامين مع برشلونة في العقد الجديد، مع تأجيل 100 مليون يورو تدفع خلال السنوات الثلاث التالية.

وقالت "ماركا" إن برشلونة يعاني أيضًا من نقص السيولة، لذا يريد ميسي، الحصول على ضمانات بأنه سيحصل على الأموال المتفق عليها عندما يوقع، حتى في حالة حدوث موجة جديدة من جائحة كورونا، وتأخير عودة الجماهير للملاعب بشكل طبيعي.

وأضافت أن التخوف المالي الأخير لدى ميسي، يتعلق بالمستحقات القديمة التي لم يحصل عليها حتى الآن، ويرغب مستشاروه في معرفة إمكانية إضافتها للعقد الجديد.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#ليونيل ميسي
#برشلونة

حوارات

د. أمنون راز: حكومة بينيت - لبيد وتحييد الشرقيين والحريديين وخلق تحالف أشكنازي وحكومة بيضاء
د. أمنون راز: حكومة بينيت - لبيد وتحييد الشرقيين والحريديين وخلق تحالف أشكنازي وحكومة بيضاء

2021-07-03

أبو كف: هكذا تعمّق "الفجوة الرقميّة" الفجوات الاقتصادية والاجتماعية
أبو كف: هكذا تعمّق "الفجوة الرقميّة" الفجوات الاقتصادية والاجتماعية

2021-06-26

حوار | حباس: "الاستيعاب الذاتي" نهج منصور عباس
حوار | حباس: "الاستيعاب الذاتي" نهج منصور عباس

2021-06-19

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

يورو 2020: الدانمارك تتخطى التشيك وتتأهل لنصف النهائي
يورو 2020: الدانمارك تتخطى التشيك وتتأهل لنصف النهائي

2021-07-03

ليفربول يصر على خطف نجم اليورو
ليفربول يصر على خطف نجم اليورو

2021-07-03

ما سبب رغبة كوتينيو في الانتقال إلى ميلان؟
ما سبب رغبة كوتينيو في الانتقال إلى ميلان؟

2021-07-03

الأكثر قراءة

سلوان: تسريب عقار بوادي حلوة لصالح مستوطنين... هكذا تمّ الأمر

سلوان: تسريب عقار بوادي حلوة لصالح مستوطنين... هكذا تمّ الأمر

2021-07-02
ضابط سابق في الشاباك: قاتل متسلسل للفلسطينيين لا يزال يتجوّل بحريّة

ضابط سابق في الشاباك: قاتل متسلسل للفلسطينيين لا يزال يتجوّل بحريّة

2021-07-02
توقيف 14 ضابطا وعنصرا أمنيًّا على خلفيّة اغتيال بنات

توقيف 14 ضابطا وعنصرا أمنيًّا على خلفيّة اغتيال بنات

2021-07-02
مسؤولون في وزارة الصحة: موجة كورونا رابعة بدأت تنتشر بالبلاد

مسؤولون في وزارة الصحة: موجة كورونا رابعة بدأت تنتشر بالبلاد

2021-07-02
بدء التطعيم بلقاح

بدء التطعيم بلقاح "موديرنا" وقيود مرتقبة منعا لانتشار الجائحة

2021-07-02