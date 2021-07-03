3 مخاوف تهدد برشلونة من فقدان ميسي!

تطرقت تقارير صحفية إلى 3 أسباب قد تمنع النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، من تجديد عقده مع فريقه برشلونة الإسباني.

وانتهى عقد ميسي مع برشلونة الشهر الماضي، وحتى الآن لم يرد على عرض التجديد وبات حرا في اللعب مع أي فريق.

ووفقا لصحيفة "ماركا"، فإن برشلونة يعاني من مشاكل تتعلق باللعب المالي النظيف، من أجل تجديد عقد ميسي، لذا على البارسا، خفض رواتب الفريق أولًا، كي يستوعب ماليًا العقد الجديد للبرغوث.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب نفسه لديه مخاوف في العقد الجديد، حيث يريد ميسي، أن تكون الأمور الضريبية واضحة ومحددة تمامًا من الآن.

وأوضحت أن ميسي سيتوجه للعب بالولايات المتحدة الأميركية في غضون عامين، مما سيضعه في مشاكل تتعلق بالمكان الذي يجب أن تدفع فيه الضرائب على أمواله المؤجلة لدى برشلونة.

وزعمت تقارير أن ميسي سيحصل على 200 مليون يورو خلال عامين مع برشلونة في العقد الجديد، مع تأجيل 100 مليون يورو تدفع خلال السنوات الثلاث التالية.

وقالت "ماركا" إن برشلونة يعاني أيضًا من نقص السيولة، لذا يريد ميسي، الحصول على ضمانات بأنه سيحصل على الأموال المتفق عليها عندما يوقع، حتى في حالة حدوث موجة جديدة من جائحة كورونا، وتأخير عودة الجماهير للملاعب بشكل طبيعي.

وأضافت أن التخوف المالي الأخير لدى ميسي، يتعلق بالمستحقات القديمة التي لم يحصل عليها حتى الآن، ويرغب مستشاروه في معرفة إمكانية إضافتها للعقد الجديد.