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يوفنتوس يتلقى طلبا مفاجئا من كريستيانو

تاريخ النشر: 04/07/2021 - 16:51

يوفنتوس يتلقى طلبا مفاجئا من كريستيانو
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن فريق يوفنتوس الإيطالي تلقى طلبا مفاجئا من نجمه البرتغالي، كريستيانو رونالدو، بخصوص مستقبله.

وحسب العديد من التقارير في الموسم الماضي فإن كريستيانو يخطط للرحيل عن يوفنتوس، وعدم استكمال عقده الذي ينتهي في صيف 2022.

ووفقًا لصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن خورخي مينديز، وكيل رونالدو، طلب من يوفنتوس بشكل مفاجئ تمديد عقد اللاعب البرتغالي حتى صيف 2023.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن يوفنتوس يدرك أن مينديز عرض رونالدو على باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد بعد نهاية الموسم الماضي، لكن الناديين غير مهتمين حاليًا بالتعاقد مع لاعب يبلغ 36 عامًا.

وأوضحت "لاجازيتا ديللو سبورت" أن يوفنتوس طلب مهلة من الوقت لاتخاذ القرار، لأن رونالدو صاحب أعلى دخل في ملعب أليانز براتب 31 مليون يورو سنويًا.

وكان فيدريكو تشيروبيني مدير كرة القدم في يوفنتوس قد صرح مؤخرا بأنه لا توجد مؤشرات على رحيل كريستيانو رونالدو عن النادي المنتمي لدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#يوفنتوس
#كريستيانو رونالدو

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