سان جيرمان والسيتي لم يفقدا الأمل من ميسي

تطرقت تقارير صحفية إلى أن مانشستر سيتي الإنجليزي وباريس سان جيرمان لا زالا ينتظران حول ما يتعلق بمصير النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي.

وانتهى عقد ميسي (34 عاما) مع الفريق الكاتالوني في نهاية الشهر الماضي، وأصبح لاعبا حرا يمكنه الرحيل مجانا".

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن التأخر في تجديد عقد ميسي بدأ يثير رغبة ناديي باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي مرة أخرى، وقد سبق لهما أن أظهرا اهتمامهما باللاعب.

ورغم أن الأولوية لدى ميسي حاليًا هي تجديد عقده مع برشلونة، حيث سبق أن أتم اتفاقه مع خوان لابورتا على التجديد لمدة موسمين، إلا أن سان غيرمان والسيتي يترقبان الموقف.

وشرحت الصحيفة موقف ميسي من التجديد لبرشلونة، وأكدت أن هناك اتفاق تم قبل بضعة أسابيع، لكن تم تعليقه لعدة أيام من أجل تعديله ماليا ليتناسب مع حدود رواتب رابطة الليغا.

وأشارت الصحيفة، إلى أن المفاوضات قائمة، لكن سيكون من الصعب المضي قدمًا، خاصة بعد أن أكد خافيير تيباس أنه لا يمكنه تقديم تنازلات لبرشلونة من أجل تسهيل استمرارية ميسي.

ومع ذلك، فإن المشهد لم يتغير حتى الآن، فرغبة ميسي الأولى هي الاستمرار في برشلونة، والنادي الكتالوني يقاتل من أجل الحفاظ عليه.

لكن في حال فشل مساعي برشلونة وهو الرهان الذي يعلق عليه الناديان آمالهما، فإن الوجهة الأقرب لأسطورة البارسا ستكون باريس سان جيرمان أو مانشستر سيتي.

واستشهدت الصحيفة بامتلاك الفريقين مقومات التعاقد مع ميسي، فبخلاف النواحي المالية، يملك الفريقان قواما قويا للغاية يمكنه المنافسة على الألقاب.

كما أن باريس سان جيرمان يقوده مواطنه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، بالإضافة لتواجد الثلاثي الأرجنتيني الآخر ماورو إيكاردي وليوناردو باريديس وأنخيل دي ماريا، والصديق الأقرب نيمار دا سيلفا.

أما مانشستر سيتي فيتولى قيادته بيب غوارديولا، المدرب المفضل لميسي، وينافس في الدوري الأقوى في العالم.