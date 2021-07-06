مانشستر سيتي يستهدف ضم نجم برشلونة

أفادت تقارير صحفية أن مانشستر سيتي الإنجليزي أبدى اهتمامه للتعاقد مع أحد نجوم برشلونة في حال فشل ضم الإنجليزي هاري كين من توتنهام هوتسبير.

ويعد كين أولوية بالنسبة لمدرب السيتي، بيب غوارديولا، هذا الصيف بعد رحيل الأرجنتيني سيرجيو أغويرو.

لكن مانشستر سيتي يواجه صعوبة كبيرة في إتمام الصفقة، نظرًا لمغالاة توتنهام في مطالبه المالية.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن بديل صفقة كين، سيكون الفرنسي أنطوان غريزمان، مهاجم برشلونة.

وأوضحت أن غريزمان يعد هدفا قديما لبيب غوارديولا، وبالنظر إلى الاحتياجات المالية لبرشلونة، فإن وصول المهاجم الفرنسي إلى ملعب الاتحاد قد يكون أسهل وأكثر جدوى من كين.

وأشارت الصحيفة إلى أنه رغم امتلاك مانشستر سيتي الأموال الكافية لشراء غريزمان، إلا أن لديهم بعض اللاعبين الذين يثيرون اهتمام برشلونة، وربما يتجهون لصفقة تبادلية.

ويعتبر الثلاثي إيمريك لابورت وبيرناردو سيلفا وجواو كانسيلو، أهم اللاعبين الذين يحظون بإعجاب الأمانة الفنية للنادي الكاتالوني.

وبالتالي سيكون من السهل التوصل لاتفاق يقضي بانتقال غريزمان إلى مانشستر سيتي.