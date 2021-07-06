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نجم ريال مدريد يحدد وجهته القادمة

تاريخ النشر: 06/07/2021 - 16:00

نجم ريال مدريد يحدد وجهته القادمة
النجم الإسباني إيسكو (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن نجم ريال مدريد الإسباني، إيسكو، اختار وجهته القادمة حيث يستعد للرحيل عن صفوف فريقه هذا الصيف.

ووفقا لموقع "ديفيسنا سينترال" الإسباني، فإن إيسكو قرر الرحيل بالفعل عن ريال مدريد هذا الصيف، بحثًا عن فرصة أكبر للمشاركة.

وارتبط اسم إيسكو بالانتقال إلى ميلان، بناءً على رغبة من الروسونيري الذي يسعى لإيجاد بديل لصانع ألعابه التركي هاكان كالهانوجلو، المنتقل حديثا إلى إنتر ميلان بعد انتهاء عقده.

وأضاف التقرير، أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني الجديد لريال مدريد، لن يعتمد على إيسكو في الموسم الجديد، بعدما غاب عن المشاركة بشكل مستمر على مدار الموسم الماضي تحت قيادة زين الدين زيدان.

ووافق إيسكو بالفعل على الانتقال لميلان، حيث يعتقد أن فرصه في المشاركة ستكون كبيرة في سان سيرو، وينتظر حاليًا أن يتمم الروسونيري الصفقة بشكل رسمي.

ويأمل ريال مدريد في الحصول على 20 مليون يورو من وراء بيع إيسكو، من أجل إنعاش خزينة النادي وتوفير راتب اللاعب.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#ريال مدريد
#إيسكو
#ميلان

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