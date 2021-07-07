غوارديولا: لن نتعاقد مع مهاجم جديد

ذكر مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، أن فريقه لن يضم مهاجما جديدا خلفا للأرجنتيني، سيرجيو أغويرو، بسبب التكلفة الباهظة في سوق اللاعبين.

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت أن السيتي يريد ضم مهاجم توتنهام هوتسبير، هاري كين، أو نجم بوروسيا دورتموند، إيرلينغ هالاند، لتعويض رحيل أغويرو إلى برشلونة.

وتقدر قيمة كين بأكثر من 100 مليون جنيه إسترليني (137.99 مليون دولار)، بينما يساوي هالاند 150 مليون جنيه إسترليني.

وقال غوارديولا لمحطة "تي.في.3" التلفزيونية في كاتالونيا "وفقا للأسعار المذكورة، فلن نضم أي مهاجم جديد. هذا مستحيل ولا نستطيع أن نتحمل ذلك".

وأضاف "كل الأندية تعاني ماليا ونحن لسنا استثناء. لدينا غابرييل جيسوس وفيران توريس الذي كان رائعا في هذا المركز".

وتابع "لدينا مجموعة من الشبان في الأكاديمية، ولعبنا كثيرا بمهاجم وهمي. هناك فرصة لعدم التعاقد مع مهاجم قبل الموسم الجديد".

وسيبدأ سيتي رحلة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي أمام توتنهام في 15 آب/ أغسطس.