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تياغو موتا مدربًا لأحد أندية Serie A

تاريخ النشر: 08/07/2021 - 22:17

تياغو موتا مدربًا لأحد أندية Serie A
تياغو موتا خلال توليه مهام تدريب جنوى (تويتر)
عرب ٤٨

أعلن نادي سبيتسيا الإيطالي لكرة القدم، مساء الخميس، تعيين اللاعب السابق الإيطالي - البرازيلي، تياغو موتا، مدربًا للنادي، بدلاً من فينتشنسو إيطاليانو الملتحق بفيورنتينا.

وقال المدرب المولود في البرازيل "أنا سعيد جدًا لأني هنا وفخور بالثقة التي منحني إياها النادي"، واعدًا أن "أبذل قصارى جهدي كل يوم".

وعاد لاعب وسط باريس سان جرمان الفرنسي السابق للجلوس على مقاعد المدربين لنادٍ محترف بعد تجربة قصيرة مع جنوى في عام 2019، قبل أن تتم إقالته بعد شهرين من تسلمه مهامه الفنية في منتصف الموسم.

وكان موتا، البالغ 38 عاما، قد حاز على الشهادة العليا للتدريب من الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، وسيحل بدلًا من إيطاليانو الذي غادر سبيتسيا إلى فيورنتينا إثر استقالة مدربه السابق، جينارو غاتوزو، قبل تولي مهامه.

واحتل سبيتسيا المركز الخامس عشر في الـ "سيري أ" في 2020-2021 خلال موسمه الأوّل بين أندية النخبة.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#تياغو موتا
#فيورنتينا
#فينتشنسو إيطاليانو

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