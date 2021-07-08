جدد المدرب الأرجنتيني، دييغو سيميوني، عقده مع ناديه أتلتيكو مدريد، بطل إسبانيا الموسم الماضي، حتى عام 2024، بحسب ما أعلن نادي العاصمة الإسبانية، مساء الخميس.

وجاء في بيان صادر عن النادي "الأحمر والأبيض" نشره في موقعه الرسمي أنه "جدد دييغو بابلو سيميوني والجهاز الفني عقدوهم مع روخوبلانكو حتى 30 حزيران/ يونيو 2024".

وأضاف أنه "مع تجديد هذا العقد، نواصل مشروعنا المثير مع هذا المدرب الرائع. إنها أنباء رائعة لعائلة أتلتيكو مدريد".

وتابع أن الأرجنتيني "هو المدرب الذي أدار الفريق في ‘الليغا‘ لأكثر عدد من المواسم المتتالية والمدرب الأكثر تتويجًا في تاريخ النادي".

وكان سيميوني قد تسلم تدريب أتلتيكو مدريد عام 2011، وقاده إلى نجاحات كبيرة وألقاب عدة من خلال فوزه بالدوري الأوروبي مرتين "يوروبا ليغ"، والكأس السوبر الأوروبية مرتين وبطولة إسبانيا مرتين أيضًا وكأس إسبانيا مرة واحدة.

كما نجح "إل تشولو" في قيادة فريقه إلى المشاركة في دوري أبطال أوروبا 9 مرات تواليًا، وبلغ معه النهائي عام 2014 عندما خسر أمام جاره ريال مدريد 1-4 بعد التمديد، علمًا بأنه تقدم عليه 1-صفر حتى الوقت بدل الضائع من الوقت الأصلي. قبل أن يبلغ النهائي مرة جديدة ويخسر مجددًا أمام ريال لكن هذه المرة بركلات الترجيح عام 2016.

وخاض أتلتيكو بقيادة سيميوني، الذي سيبدأ في 13 آب/ أغسطس المقبل موسمه الحادي عشر معه، 527 مباراة في مختلف المسابقات ففاز في 316 منها مقابل 124 تعادلاً و87 خسارة.

وكان المدرب الأرجنتيني حقق ثنائية الفوز بالدوري والكأس المحليين لاعبًا في صفوف أتلتيكو مدريد موسم 1995-1996.