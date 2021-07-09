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سان جيرمان لوالد ميسي: إذا كانت هناك مشاكل.. نحن هنا!

تاريخ النشر: 09/07/2021 - 09:32

سان جيرمان لوالد ميسي: إذا كانت هناك مشاكل.. نحن هنا!
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية أن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي تواصل مع والد النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، حول موقف الأخير بشأن مستقبله مع برشلونة الإسباني.

وانتهى عقد ميسي مع الفريق الكاتالوني في شهر حزيران/ يونيو الماضي، إذ لم يحسم مستقبله لغاية الآن.

ووفقًا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن مسؤولي سان جيرمان اتصلوا مؤخرًا بخورخي ميسي، والد البرغوث، وقالوا له: "إذا كانت هناك مشاكل.. نحن هنا".

ويعاني برشلونة من مشكلة بسبب قانون اللعب المالي النظيف، تحرمه من تسجيل العقد الجديد لميسي في رابطة الليغا.

وصرح خافيير تيباس، رئيس الليغا، بأن الرابطة لن تسمح لبرشلونة بتجاوز حدود الرواتب في المسابقة من أجل تسهيل التجديد لميسي.

ويشارك ميسي حاليا مع الأرجنتين في بطولة كوبا أميركا، وقاد منتخب بلاده لبلوغ المباراة النهائية ضد صاحب الأرض البرازيل.

وتنطلق منافسات الموسم الجديد (2021-2022) من الدوري الإسباني "الليغا" يوم 15 آب/ أغسطس المقبل.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#ليونيل ميسي
#برشلونة
#باريس سان جيرمان

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