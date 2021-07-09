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كوبا أميركا: نيمار يشن هجوما على مشجعي ميسي

تاريخ النشر: 09/07/2021 - 15:20

كوبا أميركا: نيمار يشن هجوما على مشجعي ميسي
النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن النجم البرازيلي، نيمار دا سيلفا، فتح النار على بعض مشجعي منتخب بلاده قبل المباراة أمام الأرجنتين في نهائي كوبا أميركا المقررة غدا، السبت.

ويأتي ذلك بعدما ارتدى بعض الجمهور البرازيلي قميص ليونيل ميسي مع الأرجنتين، وأعلنوا دعم البرغوث في المباراة النهائية لكوبا أميركا.

وقال نيمار عبر حسابه على "إنستغرام": "أنا برازيلي ولدي الكثير من الفخر والحب تجاه ذلك، كان حلمي دائمًا أن أكون جزءًا من المنتخب البرازيلي وأن استمع إلى غناء الجماهير".

وأضاف "لم أكن ضد البرازيل أبدًا، ولن أكون كذلك أبدًا إذا لعبوا من أجل شيء ما، سواء كان ذلك في الرياضة، أو مسابقة لعرض أزياء، أو جوائز الأوسكار".

واختتم "إذا كانت البرازيل موجودة في المنافسة، فأنا سأدعم البرازيل، لكن ما الشيء المختلف الذي يفعله البرازيليون عن ذلك؟ حسنًا.. سأحترم ذلك، لكن عليهم أن يذهبوا إلى الجحيم.. أعني ذلك لمن يعارض دعم البرازيل فقط".

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#البرازيل
#الأرجنتين
#كوبا أميركا
#نيمار دا سيلفا
#ليونيل ميسي

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