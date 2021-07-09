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ليفربول يبدي اهتمامه بنجم إيطاليا

تاريخ النشر: 09/07/2021 - 16:16

ليفربول يبدي اهتمامه بنجم إيطاليا
النجم الإيطالي فيدريكو كييزا (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية أن فريق ليفربول الإنجليزي أبدى اهتمامه بالتعاقد مع أحد اللاعبين البارزين مع منتخب إيطاليا في بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020".

ولفت نجم يوفنتوس، فيدريكو كييزا، الأنظار مع منتخب بلاده في البطولة الأوروبية.

وحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" فإن أكثر من فريق إنجليزي طلب معلومات عن كييزا في الأيام الأخيرة ومنها ليفربول.

وأوضح أن كييزا أظهر قدراته في المراوغة والركض والتسديد مع إيطاليا، بالإضافة إلى تميزه في شن غارات هجومية على المنافسين.

وذكر الموقع الإيطالي أن ليفربول كان معجبًا بكييزا منذ تواجد اللاعب ضمن صفوف فيورنتينا.

وقال "كالتشيو ميركاتو" إن صفقة كييزا كلفت يوفنتوس 60 مليون يورو شاملة المتغيرات، لذا لن يفكر النادي الإيطالي في بيعه بأقل من 90 مليون يورو.

وساهم كييزا بشكل كبير في تأهل إيطاليا إلى المباراة النهائية من اليورو، حيث يلاقي الأزوري، المنتخب الإنجليزي يوم الأحد المقبل.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#فيدريكو كييزا
#إيطاليا
#ليفربول
#يورو 2020
#كأس أمم أوروبا

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