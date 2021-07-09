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3 دقائق حسمت مصير ديشامب مع "الديوك"!

تاريخ النشر: 09/07/2021 - 09:46

3 دقائق حسمت مصير ديشامب مع "الديوك"!
المدرب الفرنسي ديدييه ديشامب (أ ب)
عرب ٤٨

حسم الاتحاد الفرنسي لكرة القدم مساء، الخميس، مصير مدرب المنتخب الأول، ديدييه ديشامب، بعد وداع بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020".

وذكر رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، نويل لو جريه، أن " ديشامب سيبقى في منصبه، رغم الإخفاق في بطولة الأمم الأوروبية (يورو 2020)".

وأضاف رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم "حسمنا القرار في غضون 3 دقائق".

وأردف "ديشامب عازم على الاستمرار وأنا أيضا.. ولم يكن هناك أي نقاش حول ماذا نفعل أو كيف نفعل ذلك".

ويمتد تعاقد ديديه ديشامب حتى انتهاء مشوار المنتخب الفرنسي في كأس العالم "قطر 2022".

لكن ثار جدل كبير حول مستقبل ديشامب بعد خروج الديوك من الدور الثاني ليورو 2020 بعد الخسارة أمام سويسرا بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3.

يذكر أن ديشامب تولى المسؤولية في آب/ أغسطس 2012، وقاد المنتخب الفرنسي للفوز بكأس العالم الأخيرة، التي استضافتها روسيا قبل 3 سنوات.

وحقق ديشامب الفوز في 76 مباراة من أصل 117 مباراة مع المنتخب الفرنسي، محققا نسبة فوز بلغت 65%، وهي أعلى نسبة لأي مدرب تولى المسؤولية في 30 مباراة على الأقل.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#الاتحاد الفرنسي
#منتخب فرنسا
#ديدييه ديشامب
#يورو 2020
#كأس أمم أوروبا

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