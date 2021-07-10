تشيلسي يقدم عرضا خياليا لخطف هالاند

ذكرت تقارير صحفية أن فريق تشيلسي الإنجليزي قام برصد عرض ضخم للتعاقد مع نجم بوروسيا دورتموند الألماني، إيرلينغ هالاند، في الميركاتو الصيفي.

وحسب ما ذكرته صحيفة "ميرور" الإنجليزي، فإن "البلوز" المتوّج بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، أبدى استعداده لدفع مبلغ 175 مليون يورو للحصول على خدمات هالاند.

وفي حال إتمام الصفقة بهذا المقابل، فإنها ستكون ثاني أغلى صفقة لانتقال لاعب بعد صفقة انتقال البرازيلي الدولي نيمار إلى باريس سان جيرمان الفرنسي مقابل 222 مليون يورو.

في المقابل، قال المدير الرياضي لدورتموند مايكل زورك إنه لا يزال يرى مستقبل هالاند (20 عاما) في دورتموند.

وصرح لصحيفة "بيلد" الألمانية بقوله "لم يتغير شيء، ونحن نضع خططنا للموسم المقبل على أساس وجود إيرلينغ".

يذكر أن لاعب الوسط المهاجم يرتبط بالنادي الحائز على بطولة كأس ألمانيا بعقد يستمر حتى نهاية حزيران/ يونيو 2024. ويتضمن العقد بند تخارج يسري في عام 2022.

تجدر الإشارة إلى أن النرويجي الدولي أحرز 40 هدفا في 43 مباراة خاضها مع دورتموند.