  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

تشيلسي يقدم عرضا خياليا لخطف هالاند

تاريخ النشر: 10/07/2021 - 15:31

تشيلسي يقدم عرضا خياليا لخطف هالاند
النجم النرويجي إيرلينغ هالاند (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن فريق تشيلسي الإنجليزي قام برصد عرض ضخم للتعاقد مع نجم بوروسيا دورتموند الألماني، إيرلينغ هالاند، في الميركاتو الصيفي.

وحسب ما ذكرته صحيفة "ميرور" الإنجليزي، فإن "البلوز" المتوّج بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، أبدى استعداده لدفع مبلغ 175 مليون يورو للحصول على خدمات هالاند.

وفي حال إتمام الصفقة بهذا المقابل، فإنها ستكون ثاني أغلى صفقة لانتقال لاعب بعد صفقة انتقال البرازيلي الدولي نيمار إلى باريس سان جيرمان الفرنسي مقابل 222 مليون يورو.

في المقابل، قال المدير الرياضي لدورتموند مايكل زورك إنه لا يزال يرى مستقبل هالاند (20 عاما) في دورتموند.

وصرح لصحيفة "بيلد" الألمانية بقوله "لم يتغير شيء، ونحن نضع خططنا للموسم المقبل على أساس وجود إيرلينغ".

يذكر أن لاعب الوسط المهاجم يرتبط بالنادي الحائز على بطولة كأس ألمانيا بعقد يستمر حتى نهاية حزيران/ يونيو 2024. ويتضمن العقد بند تخارج يسري في عام 2022.

تجدر الإشارة إلى أن النرويجي الدولي أحرز 40 هدفا في 43 مباراة خاضها مع دورتموند.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#تشيلسي
#إيرلينغ هالاند
#بوروسيا دورتموند

حوارات

د. أمنون راز: حكومة بينيت - لبيد وتحييد الشرقيين والحريديين وخلق تحالف أشكنازي وحكومة بيضاء
د. أمنون راز: حكومة بينيت - لبيد وتحييد الشرقيين والحريديين وخلق تحالف أشكنازي وحكومة بيضاء

2021-07-03

أبو كف: هكذا تعمّق "الفجوة الرقميّة" الفجوات الاقتصادية والاجتماعية
أبو كف: هكذا تعمّق "الفجوة الرقميّة" الفجوات الاقتصادية والاجتماعية

2021-06-26

حوار | حباس: "الاستيعاب الذاتي" نهج منصور عباس
حوار | حباس: "الاستيعاب الذاتي" نهج منصور عباس

2021-06-19

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

يورو 2020: إنجلترا مهددة بفقدان نجمها أمام إيطاليا
يورو 2020: إنجلترا مهددة بفقدان نجمها أمام إيطاليا

2021-07-10

غوارديولا يطلب ضم غريزمان ويتلقى الرد!
غوارديولا يطلب ضم غريزمان ويتلقى الرد!

2021-07-10

ريال مدريد وبرشلونة يتنافسان على صفقة اليورو
ريال مدريد وبرشلونة يتنافسان على صفقة اليورو

2021-07-10

الأكثر قراءة

بعد إخفاقاتها: وحدة خاصة إسرائيلية نفذت 30 عملية بلبنان عام 2006

بعد إخفاقاتها: وحدة خاصة إسرائيلية نفذت 30 عملية بلبنان عام 2006

2021-07-09
الصحة الإسرائيلية: حجر صحي لجميع القادمين للبلاد منذ الجمعة المقبل

الصحة الإسرائيلية: حجر صحي لجميع القادمين للبلاد منذ الجمعة المقبل

2021-07-09

"فايزر – بايونتيك" تعتزم طلب تطعيم بجرعة ثالثة ضد كورونا

2021-07-09
تركيا هي الوجهة التي سيصل البلاد منها أكبر عدد مرضى بكورونا

تركيا هي الوجهة التي سيصل البلاد منها أكبر عدد مرضى بكورونا

2021-07-09
طلب إسرائيل تعويضا عن الاتفاق النووي سيبدو كضوء أخضر لإدارة بايدن

طلب إسرائيل تعويضا عن الاتفاق النووي سيبدو كضوء أخضر لإدارة بايدن

2021-07-09