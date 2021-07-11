عقبة واحدة تفصل هالاند عن تشيلسي!

أفادت تقارير صحفية أن نجم بوروسيا دورتموند الألماني، إيرلينغ هالاند، بات محط أنظار فرق أوروبية بارزة أبدت اهتمامها بالتعاقد معه.

ويريد تشيلسي التفوق على جميع منافسيه وحسم صفقة هالاند، لا سيما وأنه الهدف الأول الذي يريده المدرب الألماني توماس توخيل.

ونقلًا عن وسائل إعلام إنجليزية، فإن توماس توخيل لا يريد الانتظار حتى الصيف المقبل، ويرغب في التعاقد مع هالاند هذا الصيف.

وحث توماس توخيل إدارة تشيلسي على الدخول في مفاوضات مع هالاند وإدارة نادي بروسيا دورتموند للظفر بخدمات المهاجم النرويجي على حساب باقي الأندية المهتمة بالتوقيع معه.

وذكرت وسائل إعلام إنجليزية أن توماس توخيل حصل على موافقة هالاند بالانضمام إلى تشيلسي، لذا يتبقى فقط إقناع بروسيا دورتموند بالتخلي عن اللاعب هذا الصيف، ولكن الإدارة الألمانية أعاقت اهتمام بطل أوروبا باللاعب.

ويريد بروسيا دورتموند الحصول على نحو 175 مليون يورو للموافقة على رحيل هالاند هذا الصيف، وهو رقم كبير للغاية، ولكن إدارة النادي المملوك لرومان أبراموفيتش يبحث سبل تمويل هذه الصفقة.

وكانت إدارة بروسيا دورتموند تنوي التخلي عن جادون سانشو هذا الصيف، وهو ما حدث بالفعل منذ أيام، إذ توصلت إدارة مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى اتفاق مع نظيرتها الألمانية بالحصول على خدمات اللاعب مقابل نحو 85 مليون يورو.

وبحصول دورتموند على هذه القيمة المالية الكبيرة فستتوفر لديها الموارد المالية، وبالتالي لن تكون مضطرة للتخلي عن هالاند هذا الصيف.

وتواصل إدارة دورتموند تمسكها بـ هالاند، وهو ما أكده زوك في تصريحات أخيرة له، إذ قال: لم يتغير شيء، سنواصل التخطيط للموسم المقبل في وجود هالاند.

ولا يشارك هالاند في بطولة كأس أمم أوروبا «يورو 2020» الجارية، لعدم تأهل منتخب النرويج إلى النهائيات المقامة في 11 مدينة.