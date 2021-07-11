غريزمان يضع شرطا للرحيل عن برشلونة!

ذكرت تقارير صحفية أن النجم الفرنسي، أنطوان غريزمان، وضع شرطا مقابل الرحيل عن صفوف فريقه برشلونة الإسباني في الفترة القادمة.

ويسعى الفريق الكاتالوني لتوفير المال من جهة في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها البارسا، ومن جهة أخرى حل أزمة سقف الرواتب التي تحول حتى الآن دون تمديد عقد الأرجنتيني، ليونيل ميسي، وقيد الصفقات الجديدة التي أبرمها الفريق.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية في الساعات الماضية، عن أن مهاجم منتخب فرنسا، والذي يقضي حاليا فترة الإجازة الصيفية عقب انتهاء مشاركة منتخب فرنسا في نهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، لا يمانع فكرة الرحيل عن برشلونة، طالما كان الانتقال إلى نادٍ كبير تنافسي قادر على حصد الألقاب.

ووفقاً لصحيفة "لا فانجوارديا" فإن غريزمان لا يغلق الباب أمام الرحيل عن برشلونة، لاسيما وأن اللاعب المتوج بكأس العالم 2018 مع منتخب فرنسا، يبدو حاليا الحل الأمثل أمام رئيس برشلونة خوان لابورتا، والمدير الرياضي للنادي ماتيو أليماني، لحل أزمة رواتب الفريق الأول، حيث أن رحيله إلى جانب رحيل لاعبين آخرين مثل: البرازيلي فيليبي كوتينيو والفرنسي صامويل أومتيتي والبوسني ميراليم بيانيتش، سيفتح الباب أمام تجديد ميسي، وقيد التعاقدات الجديدة، وهم: المهاجم الهولندي ممفيس ديبا، الظهير البرازيلي إيمرسون، المدافع الإسباني إريك غارسيا والمهاجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو.

ولا أحد داخل برشلونة يشك في جودة غريزمان وإمكانياته العالية، ولكنه الحلقة الضعيفة في سلسلة اللاعبين الكبار والحل الأمثل بين عناصر الفريق لتسوية مشكلة الراتب.

وأوضحت صحيفة "لا فانجوارديا" أن غريزمان سينتقل فقط إلى نادٍ تنافسي، وكانت صحيفة "موندو ديبورتيفو" المقربة من نادي برشلونة، قد كشفت عن أن اللاعب قد يعود إلى ناديه السابق أتلتيكو مدريد في صفقة تبادلية مع اللاعب ساؤول نيغويز، ولكن في برشلونة يجدون هذا الخيار صعب، لأنه لن يحل أي مشكلة على صعيد الأزمة الاقتصادية في ظل رغبة برشلونة في الحصول على الأقل حالياً عن 80 مليون يورو من بيع اللاعب، بعد أن دفعوا فيه قبل عامين 120 مليون يورو، كما أن راتبه الكبير قد يكون مشكلة أيضاً في أتلتيكو مدريد لا يستطيعون الوفاء به.

ويدرك غريزمان أن برشلونة يرغب في التخلص منه، وبالفعل بدأ اللاعب في دراسة الحلول المطروحة هذا الصيف، من أجل معرفة الخيار الذي قد يكون أفضل له، وقد يجرب حظه في دوري كبير جديد مثل الدوري الإنجليزي، حيث يسعى مانشستر سيتي للحصول على توقيعه.