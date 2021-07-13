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انتقال الفرنسي جيرو إلى ميلان... بات وشيكا

تاريخ النشر: 13/07/2021 - 23:13

انتقال الفرنسي جيرو إلى ميلان... بات وشيكا
النجم الفرنسي أوليفيه جيرو (أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب

بات مهاجم منتخب فرنسا ونادي تشلسي الإنجليزي لكرة القدم، أوليفييه جيرو على مشارف توقيع عقد لمدة سنتين مع نادي ميلان الإيطالي كما ذكرت وسائل إعلام إيطالية عدة، الثلاثاء.

وقالت شبكة "سكاي سبورت" الرياضية: "القضية بدأت تتوضح. سيتواجد جيرو في ايطاليا اعتبارا من الخميس للخضوع للفحص الطبي والتوقيع" على العقد.

أما صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" فقالت: "من المرجح جدا أن يتأجل قدوم جيرو إلى الأربعاء وربما الخميس" من أجل إتمام الصفقة.

وبحسب الصحيفة، فإن جيرو سيتقاضى مبلغا مقداره 3 ملايين يورو سنويا على أن يدفع ميلان مليون يورو بدل تعويض انتقال إلى تشلسي.

وتابعت الصحيفة: "مدرب ميلان ستيفانو بيولي ينتظر قدوم جيرو بفارغ الصبر" لا سيما أن عودة مهاجم الفريق اللومباردي الدولي السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش الذي خضع لعملية جراحية في ركبته في حزيران/يونيو الماضي، إلى الملاعب لا تزال "غير أكيدة".

وتوج جيرو، لاعب مونبلييه وآرسنال الإنجليزي السابق، مع تشلسي بدوري أبطال أوروبا الموسم الفائت وكان ضمن تشكيلة منتخب بلاده في كأس أوروبا عندما خرج من الدور ثمن النهائي أمام سويسرا بركلات الترجيح.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#فرنسا
#نادي تشلسي
#أوليفييه جيرو
#نادي ميلان

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