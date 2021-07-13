فيدرير ينسحب من أولمبياد طوكيو

أعلن أسطورة كرة المضرب السويسري، روجيه فيدرير، الثلاثاء، انسحابه من أولمبياد طوكيو الذي ينطلق في 23 الحالي، وذلك نتيجة "انتكاسة" في عملية تعافيه من العملية الجراحية التي أجراها في ركبته.

ويأتي قرار انسحاب السويسري المتوج بعشرين لقبا في بطولات الغراند سلام، من الألعاب الأولمبية عقب خروجه من الدور ربع النهائي لبطولة ويمبلدون على يد البولندي، هوبرت هوركاش.

وخضع فيدرير الذي يحتفل الشهر المقبل بميلاده الأربعين، لعمليتين جراحيتين في ركبته العام الماضي، ما تسبب بعدم إكماله الموسم الذي تأثر كثيرا بتداعيات فيروس كورونا، ثم بقراره عدم إكمال بطولة رولان غاروس الشهر الفائت والانسحاب منها عشية مباراته في ثمن النهائي مع الإيطالي ماتيو بيريتيني لأنه أراد الاحتفاظ بقوته لبطولة ويمبلدون.

وكشف فيدرير، الثلاثاء، أنه "خلال موسم الدورات العشبية، عانيت للأسف من انتكاسة في ركبتي، وتقبلت فكرة بأنه يتوجب علي الانسحاب من ألعاب طوكيو الأولمبية"، إذ كان يمني النفس بإحراز الذهبية الأولمبية في فئة الفردي للمرة الأولى في مسيرته الأسطورية.

وسبق للمصنف أول عالميًا سابقًا أن غاب عن أولمبياد ريو 2016، بسبب الإصابة في ركبته اليسرى، ما حرمه من المشاركة الأولمبية الخامسة بعد أعوام 2000 و2004 و2008 و2012.

وتبقى أفضل نتيجة للسويسري على صعيد الفردي نيله فضية لندن 2012 بعد خسارته في النهائي على ملاعب عموم إنكلترا في ويمبلدون أمام البريطاني أندي موراي، فيما توج بالذهب في فئة الزوجي عام 2008 في بكين برفقة ستانيسلاس فافرينكا.

ورغم ما قيل عن إمكانية اعتزاله اللعب بعد الخروج من ربع نهائي بطولة ويمبلدون التي توج بلقبها الصربي نوفاك ديوكوفيتش وبات بذلك على مسافة ذاتها من فيدرر والإسباني رافايل نادال من حيث عدد الألقاب الكبرى (20)، أمل السويسري الثلاثاء أن يعود الى الملاعب في وقت لاحق من الصيف الحالي.

وكشف: "دخلت أصلا مرحلة إعادة التأهيل مع الأمل بعودة الى الدورات في وقت لاحق من هذا الصيف. أتمنى للفريق السويسري بأكمله أفضل الحظ (في طوكيو) وسأشجع الفريق بقوة من بعيد".

وبغياب فيدرير عن أولمبياد طوكيو، ستفقد الألعاب المؤجلة من الصيف الماضي بسبب فيروس كورونا، نجما آخر. إذ لحق السويسري بغريمه نادال، النمسوي دومينيك تيم، الأسترالي نيك كيريوس، الكندي دنيس شابوفالوف، البلجيكي دافيد غوفان والنروجي كاسبر رودي الذين قرروا أيضا عدم المشاركة، في وقت لم يتخذ ديوكوفيتش قراره النهائي حتى الآن بحسب ما أفاد بعد تتويجه الأحد بلقبه الكبير الثالث لهذا الموسم والعشرين في مسيرته.

كما ستغيب بعض النجمات عن منافسات فردي السيدات في أولمبياد طوكيو، في مقدمتهن الأميركية سيرينا وليامس، الفائزة بذهبيتي الفردي والزوجي في لندن 2012 والزوجي في سيدني 2000 وبكين 2008 أيضاً، لأسباب لم تكشف عنها، فيما تغيب الرومانية سيمونا هاليب وبطلة ريو 2016 البورتوريكية مونيكا بويغ بسبب الإصابة.