ماذا نصح راموس زميله مبابي؟

أفادت تقارير صحفية أن النجم الإسباني، سيرجيو راموس، قدم نصيحة إلى زميله الجديد في باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي.

ويعتبر مبابي هدفا لريال مدريد الإسباني، حيث من المقرر أن ينتهي عقده في "حديقة الأمراء" في صيف 2022، وهو يرفض كل عروض التجديد.

وحسب برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن راموس أوصى مبابي بالانتقال إلى ريال مدريد، لكن ليس الآن.

يذكر أن سيرجيو راموس صاحب الـ35 عامًا، يرتبط بعقد مع باريس سان جيرمان حتى صيف 2023.

وصرح راموس مؤخرًا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية "أنصح مبابي بالبقاء مع باريس سان جيرمان، لكن لست أنا من يقرر مستقبل كيليان".

وأتم "أريد مبابي أن يبقى معنا، لأنه من المهم أن يضم الفريق أفضل اللاعبين، وكيليان مع نيمار من أفضل 3 لاعبين في العالم".