سان جيرمان يُعلن التوقيع مع دوناروما لـ5 مواسم

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، أمس الأربعاء، ضم حارس مرمى المنتخب الإيطالي، جانلويجي دوناروما حتى عام 2026، في صفقة انتقال حر عقب انتهاء عقده مع إي سي ميلان.

وقال النادي في تغريدة عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "يسر باريس سان جيرمان الإعلان عن وصول جيانلويجي دوناروما إلى فريقه".

وأضاف: "وقع الحارس الإيطالي عقدًا مدته 5 سنوات ويرتبط بالنادي حتى 30 يونيو 2026".

بدوه علق رئيس النادي الباريسي، القطري ناصر الخليفي، على الصفقة الجديدة، قائلا: "أعلم أن جانلويجي سيحظى بترحيب حار من الجميع في النادي، بما في ذلك زملاؤه في الفريق والجهاز الفني وجميع المشجعين الباريسيين".

وانضم دوناروما إلى صفوف الفريق الباريسي بعد عدة أيام من تحقيقه للقب كأس أمم أوروبا "يورو 2020" مع المنتخب الإيطالي، ونيله جائزة أفضل لاعب بالبطولة.

وقال دوناروما في تصريحات للموقع الرسمي لباريس سان جيرمان عقب توقيعه للعقد: "أنا سعيد للغاية لأكون جزءا من هذا النادي الرائع".

يذكر أن دوناروما (22 عاما)، يُعد أصغر حارس يرتدي قميص المنتخب الإيطالي حيث حمله في سن السابعة عشرة، ضد فرنسا عام 2016، وشارك في 33 مباراة دولية.

ودافع دوناروما عن ألوان ميلان منذ العام 2015 وخاض مع الفريق 251 مباراة في كافة المسابقات.

يذكر أن سان جيرمان سبق وأعلن ضم جورجينيو فينالدوم وسيرجيو راموس بدون مقابل أيضا، بعد انتهاء عقد اللاعبين مع ليفربول وريال مدريد على التوالي، كما تعاقد مع المغربي أشرف حكيمي من إنتر ميلان مقابل 71 مليون يورو.