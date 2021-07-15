"لا مؤشر" على رحيل رونالدو عن يوفنتوس

لم يبدِ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أي مؤشر على رغبته في الرحيل عن صفوف فريقه الحالي يوفنتوس الإيطالي، ومن المتوقع أن يعود إلى تورينو في وقت لاحق من الشهر الحالي، بحسب ما أفاد نائب رئيس النادي ونجم وسطه السابق، التشيكي بافل ندفيد، أمس الأربعاء.

وقال اللاعب الدولي السابق خلال الكشف عن برنامج الدوري الإيطالي لموسم 2021-2022: "كريستيانو في إجازة. ليس لدينا أي مؤشر من محيطه بأنه يريد الرحيل. ننتظر عودته في 25 تموز/ يوليو كما هو مقرر".

وما زال "سي آر7" البالغ من العمر 36 عاما مرتبطا مع النادي التورينو لموسم إضافي، في صفقة انتقاله إلى يوفنتوس في عام 2018 قادما من ريال مدريد الاسباني، لثلاثة مواسم.

وحامت الشكوك حول مستقبل أفضل هداف في كأس أوروبا التي اختتمت الأحد الماضي بفوز إيطاليا على إنجلترا 3-2 بركلات الترجيح، بعدما فشل يوفنتوس في الاحتفاظ بلقبه بطلا للـ"سيري إي" للموسم العاشر تواليا، وخروجه من دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا، ليعود ويخطف بشق الأنفس في المرحلة الأخيرة بطاقة التأهل إلى المسابقة القارية الأم بحلوله رابعا، ويكتفي بالفوز بالكأس المحلية.

ويستهل يوفنتوس الموسم الجديد خارج قواعده أمام أودينيزي وبإدارة مدربه الجديد- القديم ماسيميليانو أليغري خليفة أندريا بيرلو المقال من منصبه، والعائد بدوره لتسلم الأمور الفنية بعد عامين من إقالته على الرغم من قيادته لليوفي للفوز بلقب الـ"سكوديتو" خمسة مواسم تواليا.

وضمن السياق ذاته، قال ندفيد: "كان هناك بعض الروتين مع (أليغري) لفترة خمسة أعوام"، مضيفا: "من ثم رحل لفترة عامين للراحة ولكن الآن عاد مع حافز كبير".

وأقرّ اللاعب الدولي التشيكي السابق أن يوفنتوس احتفل باحتلاله للمركز الرابع الأخير المؤهل إلى دوري الأبطال أكثر مما فعل عندما فاز بلقب الدوري في عام 2020 مع المدرب السابق ماوريتسيو ساري.

وقال: "أعتقد أنه كان صحيحا عندما قال ساري أننا لم نحتفل كثيرا بهذا اللقب، ربما لأن الأمور أصبحت عادية كونه سبق لنا أن فزنا بالكثير".