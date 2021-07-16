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أنشيلوتي يطلب التعاقد مع صلاح

تاريخ النشر: 16/07/2021 - 21:53

أنشيلوتي يطلب التعاقد مع صلاح
النجم المصري محمد صلاح (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن مدرب ريال مدريد الإسباني، كارلو أنشيلوتي، طلب التعاقد مع نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح.

ومن المقرر أن ينتهي عقد صلاح مع "الريدز" في صيف 2023، إذ سبق وأن ارتبط اللاعب بالانتقال واللعب في الليغا في أكثر من مناسبة.

وحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن أنشيلوتي يطلب ضم صلاح إلى ريال مدريد، إذا فشل الأخير في التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

وأشارت إلى أنه رغم الأزمات المالية بسبب وباء كورونا، لكن ريال مدريد حريص على إبرام صفقة كبرى خلال الصيف الحالي.

وأوضحت أن هناك شرخًا في علاقة صلاح مع مدربه الألماني يورغن كلوب، ما قد يدفع ليفربول صوب بيع اللاعب المصري والاستفادة من أموال الصفقة.

وذكرت أن أنشيلوتي غير مقتنع بقدرات كل من ماركو أسينسيو ورودريغو جويس وفينيسيوس جونيور كأجنحة هجومية.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#ريال مدريد
#كارلو أنشيلوتي
#محمد صلاح
#كيليان مبابي
#ليفربول

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