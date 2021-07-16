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تسريب جديد: بيريز يسب نجمي ريال مدريد!

تاريخ النشر: 16/07/2021 - 15:37

تسريب جديد: بيريز يسب نجمي ريال مدريد!
بيريز (أ ب)
عرب ٤٨

كشفت تقارير صحفية عن تسريب جديد لرئيس ريال مدريد الإسباني، فلورنتينو بيريز، أظهر كلمات خارجة ضد نجمي الفريق السابقين، لويس فيغو وغوتي.

وفي تسريبات سابقة جرى الكشف عنها في الأيام الماضية، وجه بيريز انتقادات وسباب ضد كريستيانو رونالدو وراؤول غونزاليس وإيكر كاسياس.

ونشرت صحيفة "إل كونفيدينشيال" الإسبانية، تسريبًا جديدًا لبيريز يعود إلى عام 2012.

وعن غوتي، على سبيل المثال، قال فلورنتينو في عام 2012، عندما كان اللاعب قد تقاعد بالفعل، أنه لا قيمة له وأن سير وكوب كانا مخطئين عند تعيينه كمعلق "غوتي هي جيتا مثل الماعز وهي أسوأ ما في الأمر. إنه أسوأ عدو، ومناسب لكادينا سير إذا كانوا يريدون توظيف شخص أحمق".

وأضاف "غوتي معتوه، والأمر نفسه يحدث الآن مع إذاعة كوبي. سوف يتركهم".

وقال بيريز في تسريب آخر "فيغو مثل راؤول، لقد كان لاعبا ساما للغاية، كلاهما على قدم المساواة، إنهما أسوأ لاعبين" ووجه بيريز الشتائم لفيغو خلال التسجيل واتهمه بأنه كان يمارس عادات سيئة في غرفة تغيير الملابس.

يذكر أن بيريز طرد فيغو من ريال مدريد في عام 2005، عن طريق منحه خطاب الرحيل للانتقال إلى إنتر، كما أن غوتي غادر الميرنغي في عام 2010، بعد عام واحد فقط من عودة فلورنتينو إلى رئاسة النادي الملكي.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#ريال مدريد
#فلورنتينو بيريز
#لويس فيغو
#غوتي

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