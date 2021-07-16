كريستيانو رونالدو يحسم مصيره مع يوفنتوس!

ذكرت تقارير صحفية أن النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، حسم مصيره مع فريقه يوفنتوس الإيطالي بعد تردد أنباء حول إمكانية رحيله في الميركاتو الصيفي.

وحسب صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت"، فإن رونالدو أبلغ يوفنتوس، أنه مستمر مع الفريق، وسيعود إلى التدريبات يوم 25 تموز/ يوليو لبدء فترة الإعداد.

وأشارت الصحيفة إلى أن خورخي مينديز، وكيل رونالدو، يضغط على يوفنتوس، من أجل تمديد عقد صاروخ ماديرا مع النادي لمدة عام واحد، لكن يوفنتوس لم يناقش هذا الأمر بعد.

وأوضحت أن المحادثات بين الطرفين قد تبدأ بشأن تمديد عقد رونالدو، عندما يعود أندريا أنييلي رئيس يوفنتوس، من الإجازة.

يذكر أن عقد رونالدو الحالي مع يوفنتوس ينتهي في صيف 2022، وارتبط اللاعب هذا الصيف بالانتقال إلى مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان.