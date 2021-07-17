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أتلتيكو يرفض طلب برشلونة لاستعادة غريزمان

تاريخ النشر: 17/07/2021 - 09:53

أتلتيكو يرفض طلب برشلونة لاستعادة غريزمان
النجم الفرنسي أنطوان غريزمان (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية أن فريق أتلتيكو مدريد رفض طلب نظيره برشلونة في صفقة تبادلية من خلالها يعود الفرنسي، أنطوان غريزمان، إلى صفوف الأول هذا الصيف.

وجرت مفاوضات بين أتلتيكو وبرشلونة في الأيام الماضية بشأن إبرام صفقة تبادلية، تضم غريزمان وساؤول نيغويز.

وحسب برنامج "كواترو" الإسباني، فإن برشلونة طلب أن يدخل البرتغالي جواو فيليكس، نجم أتلتيكو، في المبادلة بدلًا من ساؤول.

وأشار البرنامج الإسباني إلى أن أتلتيكو رفض هذا الطلب، رغم أن اللاعب البرتغالي لم يثبت قدراته في الموسمين الماضيين.

وأوضح أن جواو فيليكس أغلى صفقة في تاريخ أتلتيكو، ويرى الأخير أن اللاعب يمثل مستقبل النادي، لذا لا توجد نية للاستغناء عن خدماته.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#أتلتيكو مدريد
#أنطوان غريزمان
#ساؤول نيغويز
#برشلونة
#جواو فيليكس

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