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لماذا رفض برشلونة ضم أفضل لاعب باليورو؟

تاريخ النشر: 17/07/2021 - 16:05

لماذا رفض برشلونة ضم أفضل لاعب باليورو؟
الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما (أ ب)
عرب ٤٨

تطرقت تقارير صحفية إلى سبب فشل انتقال الحارس الإيطالي، جيانلويجي دوناروما، إلى صفوف برشلونة الإسباني في الميركاتو الصيفي.

وانتقل دوناروما إلى باريس سان جيرمان لمدة 5 مواسم في صفقة مجانية، بعد انتهاء عقده مع آيه سي ميلان.

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن وكيل دوناروما، مينو رايولا، عرض خدمات الحارس الإيطالي على برشلونة هذا الصيف.

وطلب رايولا، راتبًا سنويًا لدوناروما يبلغ 12 مليون يورو خالية من الضرائب، الأمر الذي رفضه برشلونة على الفور، حيث يعاني البارسا اقتصاديًا ويرغب في خفض رواتب لاعبيه.

ووافق رايولا على خفض راتب دوناروما بشكل كبير خلال الموسم الأول، بشرط الحصول على 24 مليون يورو في الموسم الثاني، لكن رفض برشلونة هذا الاقتراح أيضًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة فضل أيضًا عدم الدخول في حالة من التوتر مع مارك أندريه تير شتيغن، مثلما حدث وقت تواجد الحارس التشيلي كلاوديو برافو في "كامب نو".

وأوضحت أن دوناروما وافق على أن يكون الحارس الثاني في برشلونة، بشرط أن يلعب 15 مباراة على الأقل في الموسم.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#برشلونة
#جيانلويجي دوناروما
#ميلان
#باريس سان جيرمان

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