مدرب يوفنتوس يسعى لضم نجم سان جيرمان

ذكرت تقارير صحفية أن مدرب يوفنتوس الإيطالي، ماسيمليانو أليغري، يسعى لضم أحد اللاعبين البارزين في باريس سان جيرمان الفرنسي في الميركاتو الصيفي.

وحسب موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي، فإن أليغري حريص على انضمام الأرجنتيني ماورو إيكاردي إلى يوفنتوس.

وأشار الموقع الفرنسي إلى أن أليغري اتصل بممثلي إيكاردي في الأيام القليلة الماضية، وأبلغهم برغبته في انتقال اللاعب الأرجنتيني إلى يوفنتوس.

وقال موقع "فوتبول إيطاليا" إن واندا نارا، زوجة ووكيلة إيكاردي، ألمحت مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ارتباط نجم باريس بيوفنتوس، من خلال ارتداء زي بألوان السيدة العجوز (الأبيض والأسود)، وكتبت "أنا أشرب نخب ما سيأتي هذا العام لكم".

يذكر أن إنتر وضع شرطًا في عقد إيكاردي يجبر سان جيرمان على دفع 15 مليون يورو، في حالة بيع اللاعب إلى أحد الأندية الإيطالية.