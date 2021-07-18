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تشيلسي يستهدف ضم ليفاندوفسكي

تاريخ النشر: 18/07/2021 - 15:58

تشيلسي يستهدف ضم ليفاندوفسكي
النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن فريق تشيلسي الإنجليزي يستهدف التعاقد مع نجم بايرن ميونخ الألماني، روبرت ليفاندوفسكي، في فترة الانتقالات الصيفية.

وسعى تشيلسي من أجل ضم نجم بوروسيا دورتموند، النرويجي إيرلينغ هالاند، من خلال عرض بعض اللاعبين إلى جانب الأموال، لكن الفريق الألماني أبدى تمسكه ببقاء اللاعب.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، يرغب تشيلسي في توفير المهاجم المناسب للمدرب توماس توخيل، لقيادة خط هجوم بطل أوروبا في الموسم المقبل.

وسيواجه تشيلسي، منافسة كبيرة من بايرن ميونخ الراغب بدوره في تمديد عقد مهاجمه البالغ من العمر 32 عامًا، والذي ينتهي في عام 2023.

وقدم ليفاندوفسكي، مستويات مميزة رفقة بايرن ميونخ الموسم الماضي، وحطم رقم جيرد مولر كأفضل هداف للدوري الألماني في موسم واحد، بتسجيل هدفه رقم 41 في آخر دقيقة من آخر مباراة في الموسم الماضي.

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى رغبة ليفاندوفسكي في خوض تجربة أخيرة، قبل أن ينهي مسيرته، وبالتالي قد تكون فكرة الانتقال إلى البريمييرليغ جذابة بالنسبة له.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#تشيلسي
#روبرت ليفاندوفسكي
#بايرن ميونخ
#إيرلينغ هالاند

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