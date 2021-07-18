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يوفنتوس يحدد خليفة كريستيانو رونالدو

تاريخ النشر: 18/07/2021 - 09:31

يوفنتوس يحدد خليفة كريستيانو رونالدو
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن يوفنتوس الإيطالي استقر على خليفة للنجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، الذي ينتهي عقده نهاية الموسم القادم.

وأفادت تقارير سابقة حول إمكانية رحيل كريستيانو هذا الصيف، والانتقال إلى باريس سان جيرمان أو مانشستر يونايتد، إلا أن الأقرب هو الاستمرار لنهاية عقده في تورينو.

وبحسب صحيفة "لا ريبابليكا" الإيطالية، فإن يوفنتوس ينوي ضم إيرلينغ هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، في الصيف المقبل، لتعويض رحيل رونالدو.

وأكدت أنه في حالة عدم حدوث أي مفاجآت هذا الصيف، فإن النرويجي إيرلينغ هالاند صاحب الـ20 عامًا مستمر مع بوروسيا دورتموند للصيف المقبل.

كما أوضحت مدى صعوبة قيام أي نادي بشراء هالاند هذا الصيف، في ظل صعوبة توفير مطالب دورتموند المالية، والتي وصلت إلى 175 مليون يورو.

ومع ذلك، فإن الانتظار لصيف 2022، سيكون أهون كثيرًا على الأندية، حيث يمتلك هالاند شرطًا جزائيًا في عقده بقيمة 75 مليون يورو، يمكن تفعيله في الصيف المقبل.

ويعتمد يوفنتوس في قدرته على ضم النرويجي إيرلينج هالاند، على علاقته القوية بوكيله مينو رايولا، والذي يمكن أن يساعد في حسم الصفقة للبيانكونيري.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#يوفنتوس
#كريستيانو رونالدو
#إيرلينغ هالاند

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